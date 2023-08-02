Роспотребнадзор Тюменской области рассказал, как выбрать хорошую дыню

Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни
У спелой дыни сторона, противоположная плодоножке, немного мягкая. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Тюменской области.
«При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика. Она должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая» — говорится на сайте ведомства.
Если щелкнуть пальцами по спелой и хорошей дыне, то звук будет глухим. Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни.
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