02 августа 2023

Роспотребнадзор Тюменской области рассказал, как выбрать хорошую дыню

Роспотребнадзор Тюменской области: у спелой дыни противоположная сторона от «хвостика» мягкая
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, дыня, дыни
Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни Фото:

У спелой дыни сторона, противоположная плодоножке, немного мягкая. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Тюменской области.

«При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика. Она должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая» — говорится на сайте ведомства.

Если щелкнуть пальцами по спелой и хорошей дыне, то звук будет глухим. Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни.

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У спелой дыни сторона, противоположная плодоножке, немного мягкая. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Тюменской области. «При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика. Она должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая» — говорится на сайте ведомства. Если щелкнуть пальцами по спелой и хорошей дыне, то звук будет глухим. Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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