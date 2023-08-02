Роспотребнадзор Тюменской области рассказал, как выбрать хорошую дыню

Роспотребнадзор Тюменской области: у спелой дыни противоположная сторона от «хвостика» мягкая

03 августа 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни Фото: Денис Моргунов © URA.RU У спелой дыни сторона, противоположная плодоножке, немного мягкая. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Тюменской области. «При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика. Она должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая» — говорится на сайте ведомства. Если щелкнуть пальцами по спелой и хорошей дыне, то звук будет глухим. Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни.

У спелой дыни сторона, противоположная плодоножке, немного мягкая. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Тюменской области. «При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика. Она должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая» — говорится на сайте ведомства. Если щелкнуть пальцами по спелой и хорошей дыне, то звук будет глухим. Роспотребнадзор советует отказаться от покупки не ароматной дыни.