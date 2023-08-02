02 августа 2023

Правительство ХМАО направит 200 миллионов рублей дотаций мэрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО распределят 200 миллионов рублей между муниципалитетами Фото:

Правительство Югры 4 августа обсудит вопрос о выделении 200 миллионов рублей муниципалитетам округа. Вопрос включен в план заседания. Сам план опубликован на официальном сайте властей ХМАО.

«Проектом предлагается распределить денежные средства в общей сумме 200,0 млн. рублей между муниципальными образованиями. Распределение дотаций бюджетам городских округов и муниципальных районов [производится] для стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов», — указано в проекте постановления.

Согласно приложению к документу, Сургут получит 50,677 млн, Нижневартовск — 26,415 млн, Ханты-Мансийск — 17, 542 млн, Нефтеюганск — 10,271 млн, Когалым — 9,011 млн, Пыть-Ях — 8,957 млн, Югорск — 7,399 млн, Урай — 6,259 млн, Нягань — 5,149 млн, Мегион — 5,021 млн, Радужный — 4,070 млн, Лангепас — 2,536 млн, Покачи — 1,678 млн. Сургутскому району перечислят 12 миллионов рублей, Советскому — 6,136, Нефтеюганскому — 5,869, Кондинскому — 5,795, Белоярскому — 4,800, Ханты-Мансийскому — 3,889, Березовскому — 3,019, Нижневартовскому — 2,028. Самая маленькая дотация достанется Октябрьскому району — он получит всего 1,463 миллиона рублей, если правительство одобрит этот вопрос на заседании.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты между шестью мэриями с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое крупное денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска.

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Правительство Югры 4 августа обсудит вопрос о выделении 200 миллионов рублей муниципалитетам округа. Вопрос включен в план заседания. Сам план опубликован на официальном сайте властей ХМАО. «Проектом предлагается распределить денежные средства в общей сумме 200,0 млн. рублей между муниципальными образованиями. Распределение дотаций бюджетам городских округов и муниципальных районов [производится] для стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов», — указано в проекте постановления. Согласно приложению к документу, Сургут получит 50,677 млн, Нижневартовск — 26,415 млн, Ханты-Мансийск — 17, 542 млн, Нефтеюганск — 10,271 млн, Когалым — 9,011 млн, Пыть-Ях — 8,957 млн, Югорск — 7,399 млн, Урай — 6,259 млн, Нягань — 5,149 млн, Мегион — 5,021 млн, Радужный — 4,070 млн, Лангепас — 2,536 млн, Покачи — 1,678 млн. Сургутскому району перечислят 12 миллионов рублей, Советскому — 6,136, Нефтеюганскому — 5,869, Кондинскому — 5,795, Белоярскому — 4,800, Ханты-Мансийскому — 3,889, Березовскому — 3,019, Нижневартовскому — 2,028. Самая маленькая дотация достанется Октябрьскому району — он получит всего 1,463 миллиона рублей, если правительство одобрит этот вопрос на заседании. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты между шестью мэриями с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое крупное денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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