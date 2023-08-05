В Березовском временно изменятся маршруты у 16 автобусов. Карта

06 августа 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Автобусы изменят маршруты из-за ремонта теплосети БМ-5 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском (Свердловская область) из-за перекрытия улицы Театральной автобусы №2, 5, 8, 10, 103, 104, 105, 105к, 107, 111, 112, 114, 121, 148, 150 и 166 временно изменят свои маршруты. Улицу закрыли до 13 августа из-за ремонта теплосети БМ-5, сообщили в мэрии уральского города. «С 5 по 13 августа будет перекрыта улица Театральная в районе Торговой площади (от Брусницына до Циолковского) из-за ремонта магистральной тепловой сети БМ-5. Поэтому маршруты 16 автобусов временно изменятся», — пишет пресс-служба мэрии Березовского на официальном сайте . Автобусы будут ехать в прямом направлении от остановки «Музыкальная школа» до остановки «Храм» по улицам: Гагарина, Анучина, Шиловская, Строителей и далее по существующему маршруту. А также в обратном направлении от остановки «Храм» до остановки «Больничный городок» по улицам: Строителей, Шиловская, Анучина, Театральная, Гагарина. При этом остановка «Музыкальная школа» на Театральной отменяется. Карта: сайт мэрии Березовского, https://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/ Карта: сайт мэрии Березовского, https://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/

В Березовском (Свердловская область) из-за перекрытия улицы Театральной автобусы №2, 5, 8, 10, 103, 104, 105, 105к, 107, 111, 112, 114, 121, 148, 150 и 166 временно изменят свои маршруты. Улицу закрыли до 13 августа из-за ремонта теплосети БМ-5, сообщили в мэрии уральского города. «С 5 по 13 августа будет перекрыта улица Театральная в районе Торговой площади (от Брусницына до Циолковского) из-за ремонта магистральной тепловой сети БМ-5. Поэтому маршруты 16 автобусов временно изменятся», — пишет пресс-служба мэрии Березовского на официальном сайте. Автобусы будут ехать в прямом направлении от остановки «Музыкальная школа» до остановки «Храм» по улицам: Гагарина, Анучина, Шиловская, Строителей и далее по существующему маршруту. А также в обратном направлении от остановки «Храм» до остановки «Больничный городок» по улицам: Строителей, Шиловская, Анучина, Театральная, Гагарина. При этом остановка «Музыкальная школа» на Театральной отменяется.