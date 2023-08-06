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Школьник из ХМАО получил травмы в детском лагере Татарстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в детском загородном лагере «Уральская березка». Челябинск , дети в лагере
Руководство лагеря не сообщило родителям мальчика о происшествии Фото:

Пятиклассник из Урая (ХМАО) получил травму в детском лагере «Зеленые каникулы» в Казани. Причем администрация лагеря вовремя не уведомила родителей мальчика о произошедшем. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал обеспокоенный родитель школьника.

«Я отправил своего сына на отдых в лагерь „Зеленые каникулы“. Там он упал и ушиб себе ребра, ему было тяжело дышать, были болевые ощущения. Об этом инциденте я узнал от ребенка, сотрудники лагеря решили скрыть этот факт от родителей, не сообщили в управление образования города. После звонка сына я созвонился с директором лагеря, потребовал, чтобы они срочно отвезли его в травмпункт, сделали рентген и провели обследование», — рассказал отец пострадавшего.

По словам родителя, лишь после звонка директору, школьника отвезли в больницу для необходимой диагностики. Серьезных травм у пострадавшего медики не выявили.

В пресс-службе УМВД Казани агентству сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на месте и выясняют все обстоятельства происшествия. На телефонный звонок корреспондента в администрации лагеря «Зеленые каникулы» не ответили.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте в детском лагере в Свердловской области, где над детьми из ХМАО издевались сотрудники учреждения. Тогда инцидентом в лагере «Медная горка» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Пятиклассник из Урая (ХМАО) получил травму в детском лагере «Зеленые каникулы» в Казани. Причем администрация лагеря вовремя не уведомила родителей мальчика о произошедшем. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал обеспокоенный родитель школьника. «Я отправил своего сына на отдых в лагерь „Зеленые каникулы“. Там он упал и ушиб себе ребра, ему было тяжело дышать, были болевые ощущения. Об этом инциденте я узнал от ребенка, сотрудники лагеря решили скрыть этот факт от родителей, не сообщили в управление образования города. После звонка сына я созвонился с директором лагеря, потребовал, чтобы они срочно отвезли его в травмпункт, сделали рентген и провели обследование», — рассказал отец пострадавшего. По словам родителя, лишь после звонка директору, школьника отвезли в больницу для необходимой диагностики. Серьезных травм у пострадавшего медики не выявили. В пресс-службе УМВД Казани агентству сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на месте и выясняют все обстоятельства происшествия. На телефонный звонок корреспондента в администрации лагеря «Зеленые каникулы» не ответили. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в детском лагере в Свердловской области, где над детьми из ХМАО издевались сотрудники учреждения. Тогда инцидентом в лагере «Медная горка» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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