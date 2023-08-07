Зеленский не хочет воевать на территории России: главное к вечеру 7 августа

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
Украина не планирует воевать на территории России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует переносить конфликт на территорию России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 августа.

  • Зеленский заявил, что Украина не желает продолжать конфликт на территории России. Украинский президент уточнил, что это никогда не было целью ВСУ.
  • В Новой Каховке на детской площадке было обнаружено и деактивировано самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, сообщили в управлении ФСБ по Херсонской области. Подробности инцидента не разглашаются.
  • Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения производства новейших образцов вооружения в России, включая танк Т-90 «Прорыв» и беспилотники «Ланцет». Глава государства сделал это заявление на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
  • На купянском направлении за последние три дня российские военные продвинулись на 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны украинских сил, сообщает Пятый канал. Положение российских сил улучшилось в районах Ольшаны и Першотравнево в Харьковской области. Всего на купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов.
  • Старший офицер ВСУ майор Андрей Химка был уничтожен на запорожском фронте, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, офицер был нейтрализован точным выстрелом российских военных. Андрей Химка родом из Львовской области.
  • ВСУ перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление с целью вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки.
  • Зеленский заявил, что Россия может остаться без судов, если будет продолжать блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. Он подчеркнул, что Украине приходится искать альтернативные пути экспорта продукции из-за этой блокировки.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. Подоляк отметил, что прекращение огня будет означать поражение западного мира и конец глобального порядка безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует переносить конфликт на территорию России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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