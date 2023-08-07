Зеленский не хочет воевать на территории России: главное к вечеру 7 августа

07 августа 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Украина не планирует воевать на территории России Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует переносить конфликт на территорию России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 августа. Зеленский заявил, что Украина не желает продолжать конфликт на территории России. Украинский президент уточнил, что это никогда не было целью ВСУ.

В Новой Каховке на детской площадке было обнаружено и деактивировано самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, сообщили в управлении ФСБ по Херсонской области. Подробности инцидента не разглашаются.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения производства новейших образцов вооружения в России, включая танк Т-90 «Прорыв» и беспилотники «Ланцет». Глава государства сделал это заявление на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

На купянском направлении за последние три дня российские военные продвинулись на 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны украинских сил, сообщает Пятый канал. Положение российских сил улучшилось в районах Ольшаны и Першотравнево в Харьковской области. Всего на купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов.

Старший офицер ВСУ майор Андрей Химка был уничтожен на запорожском фронте, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, офицер был нейтрализован точным выстрелом российских военных. Андрей Химка родом из Львовской области.

ВСУ перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление с целью вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки.

Зеленский заявил, что Россия может остаться без судов, если будет продолжать блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. Он подчеркнул, что Украине приходится искать альтернативные пути экспорта продукции из-за этой блокировки.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. Подоляк отметил, что прекращение огня будет означать поражение западного мира и конец глобального порядка безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует переносить конфликт на территорию России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 августа.