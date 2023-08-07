Рогов: на Запорожском фронте уничтожен старший офицер ВСУ

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ВС РФ точным выстрелом нейтрализовали старшего офицера ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Старший офицер ВСУ Андрей Химка был уничтожен на Запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожском фронте уничтожен еще один старший офицер нацистов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что майор Андрей Химка, который занимал пост заместителя командира стрелкового батальона, был нейтрализован точным выстрелом российских военных. Офицер был родом из Львовской области, заключил Рогов.

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Старший офицер ВСУ Андрей Химка был уничтожен на Запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожском фронте уничтожен еще один старший офицер нацистов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что майор Андрей Химка, который занимал пост заместителя командира стрелкового батальона, был нейтрализован точным выстрелом российских военных. Офицер был родом из Львовской области, заключил Рогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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