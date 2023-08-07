Рогов: на Запорожском фронте уничтожен старший офицер ВСУ

Старший офицер ВСУ Андрей Химка был уничтожен на Запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Запорожском фронте уничтожен еще один старший офицер нацистов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что майор Андрей Химка, который занимал пост заместителя командира стрелкового батальона, был нейтрализован точным выстрелом российских военных. Офицер был родом из Львовской области, заключил Рогов.
Старший офицер ВСУ Андрей Химка был уничтожен на Запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожском фронте уничтожен еще один старший офицер нацистов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что майор Андрей Химка, который занимал пост заместителя командира стрелкового батальона, был нейтрализован точным выстрелом российских военных. Офицер был родом из Львовской области, заключил Рогов.