Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в попытке вернуть контроль над двумя селами в ДНР

07 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят вернуть Старомайорск и Урожайное, подчеркнул Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление. Они намерены вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Горячими точками можно считать южнодонецкое направление, где в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать их, перебрасывает резервы», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящий момент на линии боевого соприкосновения ситуация напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки. Ранее военнопленный солдат ВСУ рассказал, как командование направило их в Старомайорск, не предупредив об обстановке. По итогу российские солдаты взяли в плен четверо украинских бойцов. Другие солдаты ВСУ отмечают стойкость российских солдат, которая приводит к большим потерям со стороны Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление. Они намерены вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Горячими точками можно считать южнодонецкое направление, где в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать их, перебрасывает резервы», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящий момент на линии боевого соприкосновения ситуация напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки. Ранее военнопленный солдат ВСУ рассказал, как командование направило их в Старомайорск, не предупредив об обстановке. По итогу российские солдаты взяли в плен четверо украинских бойцов. Другие солдаты ВСУ отмечают стойкость российских солдат, которая приводит к большим потерям со стороны Украины.