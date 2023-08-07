Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в попытке вернуть контроль над двумя селами в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление. Они намерены вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Горячими точками можно считать южнодонецкое направление, где в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать их, перебрасывает резервы», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящий момент на линии боевого соприкосновения ситуация напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки.
Ранее военнопленный солдат ВСУ рассказал, как командование направило их в Старомайорск, не предупредив об обстановке. По итогу российские солдаты взяли в плен четверо украинских бойцов. Другие солдаты ВСУ отмечают стойкость российских солдат, которая приводит к большим потерям со стороны Украины.
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