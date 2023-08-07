Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в попытке вернуть контроль над двумя селами в ДНР

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
ВСУ хотят вернуть Старомайорск и Урожайное, подчеркнул Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление. Они намерены вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Горячими точками можно считать южнодонецкое направление, где в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать их, перебрасывает резервы», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящий момент на линии боевого соприкосновения ситуация напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки.

Ранее военнопленный солдат ВСУ рассказал, как командование направило их в Старомайорск, не предупредив об обстановке. По итогу российские солдаты взяли в плен четверо украинских бойцов. Другие солдаты ВСУ отмечают стойкость российских солдат, которая приводит к большим потерям со стороны Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы на южнодонецкое направление. Они намерены вернуть себе два села — Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Горячими точками можно считать южнодонецкое направление, где в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать их, перебрасывает резервы», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящий момент на линии боевого соприкосновения ситуация напряженная, но российские военные успешно отражают вражеские атаки. Ранее военнопленный солдат ВСУ рассказал, как командование направило их в Старомайорск, не предупредив об обстановке. По итогу российские солдаты взяли в плен четверо украинских бойцов. Другие солдаты ВСУ отмечают стойкость российских солдат, которая приводит к большим потерям со стороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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