07 августа 2023

Кадыров: российская армия сменила тактику ведения боя

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Рамзан Кадыров рассказал о смене тактики армии РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ изменила тактику ведения боев в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — отметил Рамзан Кадыров своем telegram-канале.

По его мнению, в тяжелой технике на поле боя сейчас нет большого смысла. Российские бойцы на СВО занимают оборонительные позиции, отбивая атаки украинского наступления. Основные резервы ВСУ в данный момент сосредоточены на запорожском направлении.

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Армия РФ изменила тактику ведения боев в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — отметил Рамзан Кадыров своем telegram-канале. По его мнению, в тяжелой технике на поле боя сейчас нет большого смысла. Российские бойцы на СВО занимают оборонительные позиции, отбивая атаки украинского наступления. Основные резервы ВСУ в данный момент сосредоточены на запорожском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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