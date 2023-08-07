Кадыров: российская армия сменила тактику ведения боя

Рамзан Кадыров рассказал о смене тактики армии РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ изменила тактику ведения боев в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — отметил Рамзан Кадыров своем
По его мнению, в тяжелой технике на поле боя сейчас нет большого смысла. Российские бойцы на СВО занимают оборонительные позиции, отбивая атаки украинского наступления. Основные резервы ВСУ в данный момент сосредоточены на запорожском направлении.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.