07 августа 2023

Американский военный аналитик сообщил, где ВСУ сосредоточили усилия

Британский аналитик Белл: ВСУ бросили все резервы в бой на Запорожье
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
На запорожском направлении сосредоточены основные силы ВСУ Фото:

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас перебросило основные резервы в Запорожье. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Шон Белл.

«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия в данный момент <…>. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов», — пояснил Шон Белл в интервью Sky News.

Ранее украинские военные жаловались на «стойкость россиян», которые успешно противостоят формированиям ВСУ на мариупольском направлении. По их словам, упорство российских бойцов приводит к «огромным потерям» среди сторонников киевского режима.

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас перебросило основные резервы в Запорожье. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Шон Белл. «Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия в данный момент <…>. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов», — пояснил Шон Белл в интервью Sky News. Ранее украинские военные жаловались на «стойкость россиян», которые успешно противостоят формированиям ВСУ на мариупольском направлении. По их словам, упорство российских бойцов приводит к «огромным потерям» среди сторонников киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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