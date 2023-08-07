Американский военный аналитик сообщил, где ВСУ сосредоточили усилия

Британский аналитик Белл: ВСУ бросили все резервы в бой на Запорожье

На запорожском направлении сосредоточены основные силы ВСУ Фото: Министерство обороны Украины

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас перебросило основные резервы в Запорожье. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Шон Белл.

«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия в данный момент <…>. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов», — пояснил Шон Белл в интервью Sky News.

Ранее украинские военные жаловались на «стойкость россиян», которые успешно противостоят формированиям ВСУ на мариупольском направлении. По их словам, упорство российских бойцов приводит к «огромным потерям» среди сторонников киевского режима.