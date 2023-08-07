07 августа 2023

Mainichi Shimbun: ВСУ сталкиваются с проблемами из-за российской артиллерии

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ теряют много техники, оружия и бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России превосходит украинскую в профессионализме солдат и по количеству артиллерийского вооружения. Из-за этого у солдат ВСУ возникают проблемы. Об этом рассказал боец ВСУ в интервью японским журналистам.

«У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать», — рассказал украинский солдат изданию Mainichi Shimbun.

Он сообщил, что российская линия обороны укреплена минным полем, которое препятствует продвижению украинской армии. ВСУ теряют много техники, оружия и бойцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в интервью CNN украинские солдаты рассказали о стойкости и упорстве российских военных, которые успешно противостоят контрнаступлению Киева на дороге к селу Старомайорскому. Бойцы ВСУ пожаловались на авиацию России, которая не дает им поднять головы. Военнослужащие Украины теряют надежду на быстрое продвижение к Мариуполю.

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Армия России превосходит украинскую в профессионализме солдат и по количеству артиллерийского вооружения. Из-за этого у солдат ВСУ возникают проблемы. Об этом рассказал боец ВСУ в интервью японским журналистам. «У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать», — рассказал украинский солдат изданию Mainichi Shimbun. Он сообщил, что российская линия обороны укреплена минным полем, которое препятствует продвижению украинской армии. ВСУ теряют много техники, оружия и бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что в интервью CNN украинские солдаты рассказали о стойкости и упорстве российских военных, которые успешно противостоят контрнаступлению Киева на дороге к селу Старомайорскому. Бойцы ВСУ пожаловались на авиацию России, которая не дает им поднять головы. Военнослужащие Украины теряют надежду на быстрое продвижение к Мариуполю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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