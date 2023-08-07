Mainichi Shimbun: ВСУ сталкиваются с проблемами из-за российской артиллерии

08 августа 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют много техники, оружия и бойцов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России превосходит украинскую в профессионализме солдат и по количеству артиллерийского вооружения. Из-за этого у солдат ВСУ возникают проблемы. Об этом рассказал боец ВСУ в интервью японским журналистам. «У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать», — рассказал украинский солдат изданию Mainichi Shimbun . Он сообщил, что российская линия обороны укреплена минным полем, которое препятствует продвижению украинской армии. ВСУ теряют много техники, оружия и бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что в интервью CNN украинские солдаты рассказали о стойкости и упорстве российских военных, которые успешно противостоят контрнаступлению Киева на дороге к селу Старомайорскому. Бойцы ВСУ пожаловались на авиацию России, которая не дает им поднять головы. Военнослужащие Украины теряют надежду на быстрое продвижение к Мариуполю.

Армия России превосходит украинскую в профессионализме солдат и по количеству артиллерийского вооружения. Из-за этого у солдат ВСУ возникают проблемы. Об этом рассказал боец ВСУ в интервью японским журналистам. «У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать», — рассказал украинский солдат изданию Mainichi Shimbun. Он сообщил, что российская линия обороны укреплена минным полем, которое препятствует продвижению украинской армии. ВСУ теряют много техники, оружия и бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что в интервью CNN украинские солдаты рассказали о стойкости и упорстве российских военных, которые успешно противостоят контрнаступлению Киева на дороге к селу Старомайорскому. Бойцы ВСУ пожаловались на авиацию России, которая не дает им поднять головы. Военнослужащие Украины теряют надежду на быстрое продвижение к Мариуполю.