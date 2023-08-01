Украинские бойцы пришли в ужас от упорства ВС РФ на поле боя

CNN: все успехи ВСУ уязвимы для российской артиллерии

01 августа 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

ВСУ оказываются уязвимы перед российской артиллерией Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВС РФ успешно противостоят возобновленному контрнаступлению Украины на дороге к селу Старомайорскому в направлении Мариуполя. Упорство россиян приводит к огромным потерям среди ВСУ и ввергает украинских бойцов в ужас, пишет CNN. «Для территориальной обороны Украины AREY из Кривого Рога и 35-го полка морской пехоты, сражавшихся за Старомайорское, этот бой стал последним. Изнурительные потери омрачали каждые 100 ярдов», — передает CNN. Тактика россиян вызывает ужас у солдат ВСУ. «Они стоят до самой смерти», — говорит украинский военнослужащий Сергей. Надежды ВСУ на более быстрые темпы продвижения не оправдались: российская авиация не дает поднять им голову, к тому же, наблюдается истощение украинских сил. «Когда вы штурмуете под вражеским обстрелом, вам негде спрятаться», — сказал украинский солдат Кривбас. Положение ВСУ еще более усложняется, поскольку российские войска находятся на восточном берегу реки и могут использовать ее урочище, чтобы вести артиллерийский огонь, отмечает издание. Все захваченные метры оказываются уязвимыми для артиллерии России. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорского. Также Пушили н добавил, что ВС РФ продвинулись вперед и улучшили позиции на краснолиманском направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие ВС РФ успешно противостоят возобновленному контрнаступлению Украины на дороге к селу Старомайорскому в направлении Мариуполя. Упорство россиян приводит к огромным потерям среди ВСУ и ввергает украинских бойцов в ужас, пишет CNN. «Для территориальной обороны Украины AREY из Кривого Рога и 35-го полка морской пехоты, сражавшихся за Старомайорское, этот бой стал последним. Изнурительные потери омрачали каждые 100 ярдов», — передает CNN. Тактика россиян вызывает ужас у солдат ВСУ. «Они стоят до самой смерти», — говорит украинский военнослужащий Сергей. Надежды ВСУ на более быстрые темпы продвижения не оправдались: российская авиация не дает поднять им голову, к тому же, наблюдается истощение украинских сил. «Когда вы штурмуете под вражеским обстрелом, вам негде спрятаться», — сказал украинский солдат Кривбас. Положение ВСУ еще более усложняется, поскольку российские войска находятся на восточном берегу реки и могут использовать ее урочище, чтобы вести артиллерийский огонь, отмечает издание. Все захваченные метры оказываются уязвимыми для артиллерии России. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорского. Также Пушили н добавил, что ВС РФ продвинулись вперед и улучшили позиции на краснолиманском направлении.