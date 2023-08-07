07 августа 2023

На челябинской дороге в ДТП погибла девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин скорой помощи от благотворительного фонда РМК региональной системе здравоохранения. Челябинск, скорая помошь
Девочка скончалась по пути в больницу Фото:

На дороге между поселками Вишневый и Знойное в Карталинском районе Челябинской области при аварии скончалась 15-летняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, приехавшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пассажирку, но мероприятия не увенчались успехом.

«Водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra и грузовым автомобилем Hyundai, которые двигались по главной дороге. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, 15-летняя девушка, от полученных травм скончалась при транспортировке в больницу города Карталы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Как передает издание «Карталинская новь» со ссылкой на главу Южно-Степного сельского поселения Каирбая Баженова, погибшая ехала в одной машине с двоюродным братом. Они жили в Южно-Степном. Оба были молодые.

После столкновения машина, в которой ехала погибшая, превратилась в груду металла
После столкновения машина, в которой ехала погибшая, превратилась в груду металла
Фото:

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На дороге между поселками Вишневый и Знойное в Карталинском районе Челябинской области при аварии скончалась 15-летняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, приехавшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пассажирку, но мероприятия не увенчались успехом. «Водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra и грузовым автомобилем Hyundai, которые двигались по главной дороге. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, 15-летняя девушка, от полученных травм скончалась при транспортировке в больницу города Карталы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Как передает издание «Карталинская новь» со ссылкой на главу Южно-Степного сельского поселения Каирбая Баженова, погибшая ехала в одной машине с двоюродным братом. Они жили в Южно-Степном. Оба были молодые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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