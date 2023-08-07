На челябинской дороге в ДТП погибла девочка-подросток. Фото

08 августа 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Девочка скончалась по пути в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дороге между поселками Вишневый и Знойное в Карталинском районе Челябинской области при аварии скончалась 15-летняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, приехавшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пассажирку, но мероприятия не увенчались успехом. «Водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra и грузовым автомобилем Hyundai, которые двигались по главной дороге. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, 15-летняя девушка, от полученных травм скончалась при транспортировке в больницу города Карталы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Как передает издание «Карталинская новь» со ссылкой на главу Южно-Степного сельского поселения Каирбая Баженова, погибшая ехала в одной машине с двоюродным братом. Они жили в Южно-Степном. Оба были молодые. После столкновения машина, в которой ехала погибшая, превратилась в груду металла Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На дороге между поселками Вишневый и Знойное в Карталинском районе Челябинской области при аварии скончалась 15-летняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, приехавшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пассажирку, но мероприятия не увенчались успехом. «Водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra и грузовым автомобилем Hyundai, которые двигались по главной дороге. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, 15-летняя девушка, от полученных травм скончалась при транспортировке в больницу города Карталы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Как передает издание «Карталинская новь» со ссылкой на главу Южно-Степного сельского поселения Каирбая Баженова, погибшая ехала в одной машине с двоюродным братом. Они жили в Южно-Степном. Оба были молодые.