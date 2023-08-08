08 августа 2023

Макгрегор рассказал, почему Вашингтон не станет обсуждать мирное соглашение Украины с Россией

Полковник Макгрегор: мирное соглашение России и Украины станет поражением США
© Служба новостей «URA.RU»
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США не признают своего поражения, считает полковник Фото:
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Белый дом не б станет обсуждать мирные переговоры Украины и России, так как такой исход конфликта будет признанием их поражения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«(Переговоры. — Прим. URA.RU) станут признанием поражения США. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Макгрегор осудил планы США по уничтожению России. Он назвал это глупой затеей, так как Штаты остались без боеприпасов из-за своей агрессивной политики.

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Белый дом не б станет обсуждать мирные переговоры Украины и России, так как такой исход конфликта будет признанием их поражения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «(Переговоры. — Прим. URA.RU) станут признанием поражения США. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Макгрегор осудил планы США по уничтожению России. Он назвал это глупой затеей, так как Штаты остались без боеприпасов из-за своей агрессивной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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