Макгрегор рассказал, почему Вашингтон не станет обсуждать мирное соглашение Украины с Россией

Полковник Макгрегор: мирное соглашение России и Украины станет поражением США

09 августа 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

США не признают своего поражения, считает полковник Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом не б станет обсуждать мирные переговоры Украины и России, так как такой исход конфликта будет признанием их поражения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «(Переговоры. — Прим. URA.RU) станут признанием поражения США. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Макгрегор осудил планы США по уничтожению России. Он назвал это глупой затеей, так как Штаты остались без боеприпасов из-за своей агрессивной политики.

Белый дом не б станет обсуждать мирные переговоры Украины и России, так как такой исход конфликта будет признанием их поражения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «(Переговоры. — Прим. URA.RU) станут признанием поражения США. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Макгрегор осудил планы США по уничтожению России. Он назвал это глупой затеей, так как Штаты остались без боеприпасов из-за своей агрессивной политики.