Белый дом не б станет обсуждать мирные переговоры Украины и России, так как такой исход конфликта будет признанием их поражения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«(Переговоры. — Прим. URA.RU) станут признанием поражения США. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», —
Ранее Макгрегор осудил планы США по уничтожению России. Он назвал это глупой затеей, так как Штаты остались без боеприпасов из-за своей агрессивной политики.
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