Экс-советник Пентагона осудил Байдена за решение уничтожить Россию

Полковник Макгрегор: из-за агрессивных шагов Байдена у России теперь огромная мощная армия

13 июля 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Россия построила мощную армию, пока США поставляли оружие Украине, заявил Макгрегор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы США по уничтожению России оказались глупыми, так как из-за своей агрессивной политики Штаты остались без боеприпасов и военных, а РФ построила мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Цель уничтожить Россию была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет. Российская армия превратилась в мощную ударную силу », — сообщил он в интервью аналитику Ким Иверсен. Макгрегор отметил, что США понадобятся месяцы, чтобы догнать Россию по боеготовности. Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил огромную ошибку, отправив кассетные бомбы на Украину. По его мнению, это оружие вряд ли поможет ВСУ и только навредит мирному населению, передает телеканал 360. Также экс-советник Пентагона заявил, что Украине не помогут победить в конфликте с РФ никакие поставки вооружения из других стран, пишет RT.

Планы США по уничтожению России оказались глупыми, так как из-за своей агрессивной политики Штаты остались без боеприпасов и военных, а РФ построила мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Цель уничтожить Россию была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет. Российская армия превратилась в мощную ударную силу », — сообщил он в интервью аналитику Ким Иверсен. Макгрегор отметил, что США понадобятся месяцы, чтобы догнать Россию по боеготовности. Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил огромную ошибку, отправив кассетные бомбы на Украину. По его мнению, это оружие вряд ли поможет ВСУ и только навредит мирному населению, передает телеканал 360. Также экс-советник Пентагона заявил, что Украине не помогут победить в конфликте с РФ никакие поставки вооружения из других стран, пишет RT.