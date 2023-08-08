Министр ЖКХ объяснил необходимость повышения коммунальных тарифов

Министр ЖКХ: тарифы повышают, чтобы не оставить людей без коммунальных услуг

09 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Смирнов обосновал необходимость повышения тарифов ЖКХ Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил, что очередное повышение коммунальных тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без воды, тепла и света. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 августа. «Допустим, ресурсоснабжающей компании нужно поменять трубы, а цена этих труб растет. То есть, как минимум, величину роста материалов нужно закладывать в тариф», — сказал Смирнов, добавив, что свердловчане и так платят за услуги ЖКХ в среднем на 20% меньше, чем они стоят. При этом он понимает, что жители области негативно встретят очередное повышение тарифов. Но если удерживать их рост, то люди останутся без коммунальных услуг «Если бы мы тарифы держали на одном уровне, то не было бы у нас уже давно ни воды, ни тепла, потому что все трубы давно бы уже сгнили и развалились. Но мы грамотно подошли к тарифной политике, поэтому удалось и сохранить целостность сетей, и не разорить людей», — добавил Смирнов. Ранее появилась информация о том, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти до 15% во второй половине 2024 года. Жители региона ожидаемо негативно отреагировали на это. Предыдущий рост коммуналки спровоцировал протестные митинги.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил, что очередное повышение коммунальных тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без воды, тепла и света. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 августа. «Допустим, ресурсоснабжающей компании нужно поменять трубы, а цена этих труб растет. То есть, как минимум, величину роста материалов нужно закладывать в тариф», — сказал Смирнов, добавив, что свердловчане и так платят за услуги ЖКХ в среднем на 20% меньше, чем они стоят. При этом он понимает, что жители области негативно встретят очередное повышение тарифов. Но если удерживать их рост, то люди останутся без коммунальных услуг «Если бы мы тарифы держали на одном уровне, то не было бы у нас уже давно ни воды, ни тепла, потому что все трубы давно бы уже сгнили и развалились. Но мы грамотно подошли к тарифной политике, поэтому удалось и сохранить целостность сетей, и не разорить людей», — добавил Смирнов. Ранее появилась информация о том, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти до 15% во второй половине 2024 года. Жители региона ожидаемо негативно отреагировали на это. Предыдущий рост коммуналки спровоцировал протестные митинги.