The Times: «Шаман» готовит покушение на российских офицеров

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«Шаман» уже провели за шесть месяцев несколько операций, заявил «Интеллигент» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы батальона спецназа «Шаман», который входит в Главное управление разведки Украины (ГУР), получили задание ликвидировать высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщил 30-летний сержант с позывным «Интеллигент» из «Шамана».

«У нас возросло количество целей, миссий по конкретным людям или целям, таким как здания, где генерал или кто-то подобный находится на территории России», — заявил «Интеллигент» в разговоре с The Times. Он отметил, что новая цель заключается в убийстве российских офицеров. «Интеллигент» рассказал, что за поседение шесть месяцев были проведены более 10 операций. В The Times отмечается, что «Шаманы» также сопровождают украинских диверсантов перед отправкой в российский тыл.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал истреблять террористов, которые убивают российских военных. Таким образом он прокомментировал гибель военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге.

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Бойцы батальона спецназа «Шаман», который входит в Главное управление разведки Украины (ГУР), получили задание ликвидировать высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщил 30-летний сержант с позывным «Интеллигент» из «Шамана». «У нас возросло количество целей, миссий по конкретным людям или целям, таким как здания, где генерал или кто-то подобный находится на территории России», — заявил «Интеллигент» в разговоре с The Times. Он отметил, что новая цель заключается в убийстве российских офицеров. «Интеллигент» рассказал, что за поседение шесть месяцев были проведены более 10 операций. В The Times отмечается, что «Шаманы» также сопровождают украинских диверсантов перед отправкой в российский тыл. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал истреблять террористов, которые убивают российских военных. Таким образом он прокомментировал гибель военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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