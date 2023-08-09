The Times: «Шаман» готовит покушение на российских офицеров

09 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

«Шаман» уже провели за шесть месяцев несколько операций, заявил «Интеллигент» Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы батальона спецназа «Шаман», который входит в Главное управление разведки Украины (ГУР), получили задание ликвидировать высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщил 30-летний сержант с позывным «Интеллигент» из «Шамана». «У нас возросло количество целей, миссий по конкретным людям или целям, таким как здания, где генерал или кто-то подобный находится на территории России», — заявил «Интеллигент» в разговоре с The Times . Он отметил, что новая цель заключается в убийстве российских офицеров. «Интеллигент» рассказал, что за поседение шесть месяцев были проведены более 10 операций. В The Times отмечается, что «Шаманы» также сопровождают украинских диверсантов перед отправкой в российский тыл. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал истреблять террористов, которые убивают российских военных. Таким образом он прокомментировал гибель военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге.

Бойцы батальона спецназа «Шаман», который входит в Главное управление разведки Украины (ГУР), получили задание ликвидировать высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщил 30-летний сержант с позывным «Интеллигент» из «Шамана». «У нас возросло количество целей, миссий по конкретным людям или целям, таким как здания, где генерал или кто-то подобный находится на территории России», — заявил «Интеллигент» в разговоре с The Times. Он отметил, что новая цель заключается в убийстве российских офицеров. «Интеллигент» рассказал, что за поседение шесть месяцев были проведены более 10 операций. В The Times отмечается, что «Шаманы» также сопровождают украинских диверсантов перед отправкой в российский тыл. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал истреблять террористов, которые убивают российских военных. Таким образом он прокомментировал гибель военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге.