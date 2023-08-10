Свердловчанка, воспитывающая сына с тяжелой формой ДЦП, просит Путина о помощи

10 августа 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Мама Алексея Крупенина написала письмо Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 26-летний Алексей Крупенин с тяжелой формой ДЦП вынужден спать на кухне из-за гула в квартире. Проблема возникла после того, как сосед с первого этажа установил у себя в квартире кондиционер. Крупенин живет с мамой. Их квартира на 2 этаже на Крауля, 57. О проблеме журналисту URA.RU сообщила мама Алексея Галина. Женщина обращалась в разные инстанции, но безрезультатно. От безысходности женщина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Обращение имеется в распоряжении агентства. «Этим летом новые жильцы установили кондиционер. От его работы в моей с сыном комнате, которая находится над квартирой соседей, по ночам слышен гул. Спать в комнате стало просто невозможно! Сын — инвалид с детства, 26 лет. Основной диагноз — ДЦП. Сам практически не передвигается. Не разговаривает, не может ничего объяснить. Обращенную речь понимает плохо. Сын нуждается в моем постоянном уходе. Днем мне спать просто некогда. А ночью не могу спать из-за гула и вибрации. На первый взгляд мало слышной, но ночью эти все шумы очень ощутимы! Сын пытается затыкать уши, накрывает голову подушкой, но уснуть чаще всего так и не получается», — посетовала женщина. По словам женщины, обращения в различные инстанции оказались безрезультатными. Разговоры с соседом тоже результата не принесли. Поэтому Крупенина написала письмо в администрацию президента. «С соседом пыталась общаться. По телефону говорит, что все выключено, а я, выйдя ночью на улицу, прекрасно вижу, что уличный блок работает и что вода под кондиционером капает. Я не понимаю, почему ради комфорта двух молодых здоровых людей мы с сыном должны так мучиться. Прошу вас помочь мне объяснить соседям, что шума по ночам быть не должно и что рядом с ними живут люди, которые ночью хотят спокойно отдыхать. Я стараюсь ради сына, но как помочь в данной ситуации, я не знаю. От себя и имени сына я написала письмо президенту России Владимиру Путину в надежде хоть как-то решить проблему и вразумить соседа», — отметила Крупенина. «Я живу ради сына. Все мои действия направлены только на то, чтобы ему было комфортно. Однако чаще всего я слышу о том, чтобы я отказалась от ребенка и сдала его в интернат. Порой мне доводилось слышать то, что вызовут опеку и сына заберут, если продолжу писать жалобы. Сопереживания нет от людей. И от этого чувствую себя беспомощной. Но опустить руки я тоже не могу. Я ухаживаю за больным сыном и больной матерью, которой 92 года. Кроме меня у них никого нет, да и меня больше никого нет. Надеюсь, что ситуация разрешится мирным путем», — резюмировала Галина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ООО «УК „Верх-Исетская“», которая обслуживает многоквартирный дом на Крауля, 57. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Официальный запрос направлен в пресс-службу президента России. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 26-летний Алексей Крупенин с тяжелой формой ДЦП вынужден спать на кухне из-за гула в квартире. Проблема возникла после того, как сосед с первого этажа установил у себя в квартире кондиционер. Крупенин живет с мамой. Их квартира на 2 этаже на Крауля, 57. О проблеме журналисту URA.RU сообщила мама Алексея Галина. Женщина обращалась в разные инстанции, но безрезультатно. От безысходности женщина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Обращение имеется в распоряжении агентства. «Этим летом новые жильцы установили кондиционер. От его работы в моей с сыном комнате, которая находится над квартирой соседей, по ночам слышен гул. Спать в комнате стало просто невозможно! Сын — инвалид с детства, 26 лет. Основной диагноз — ДЦП. Сам практически не передвигается. Не разговаривает, не может ничего объяснить. Обращенную речь понимает плохо. Сын нуждается в моем постоянном уходе. Днем мне спать просто некогда. А ночью не могу спать из-за гула и вибрации. На первый взгляд мало слышной, но ночью эти все шумы очень ощутимы! Сын пытается затыкать уши, накрывает голову подушкой, но уснуть чаще всего так и не получается», — посетовала женщина. По словам женщины, обращения в различные инстанции оказались безрезультатными. Разговоры с соседом тоже результата не принесли. Поэтому Крупенина написала письмо в администрацию президента. «С соседом пыталась общаться. По телефону говорит, что все выключено, а я, выйдя ночью на улицу, прекрасно вижу, что уличный блок работает и что вода под кондиционером капает. Я не понимаю, почему ради комфорта двух молодых здоровых людей мы с сыном должны так мучиться. Прошу вас помочь мне объяснить соседям, что шума по ночам быть не должно и что рядом с ними живут люди, которые ночью хотят спокойно отдыхать. Я стараюсь ради сына, но как помочь в данной ситуации, я не знаю. От себя и имени сына я написала письмо президенту России Владимиру Путину в надежде хоть как-то решить проблему и вразумить соседа», — отметила Крупенина. «Я живу ради сына. Все мои действия направлены только на то, чтобы ему было комфортно. Однако чаще всего я слышу о том, чтобы я отказалась от ребенка и сдала его в интернат. Порой мне доводилось слышать то, что вызовут опеку и сына заберут, если продолжу писать жалобы. Сопереживания нет от людей. И от этого чувствую себя беспомощной. Но опустить руки я тоже не могу. Я ухаживаю за больным сыном и больной матерью, которой 92 года. Кроме меня у них никого нет, да и меня больше никого нет. Надеюсь, что ситуация разрешится мирным путем», — резюмировала Галина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ООО «УК „Верх-Исетская“», которая обслуживает многоквартирный дом на Крауля, 57. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Официальный запрос направлен в пресс-службу президента России. На момент публикации ответ не поступил.