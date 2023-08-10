Стало известно, какое сообщение отправила 16-летняя свердловчанка перед гибелью своему парню

Девушка из Каменск-Уральского перед гибелью показывала своему парню место, где она идет
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка незадолго до смерти показывала своему молодому человеку, где она идет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), чье тело было найдено в лесу, незадолго до гибели выходила на связь со своим парнем и отправляла ему видео. Как рассказал URA.RU отец 16-летней девушки, дочь показывала молодому человеку место, по которому держала путь.

«Я этого видео не видел. Но знаю, что дочь отправляла своему парню видео, показывала места, где она проходила в тот момент», — рассказал мужчина.

Его дочь вернулась в Каменск-Уральский в 23 часа восьмого августа. Девушке предстояло пройти приличный путь по безлюдной дороге до дома. В итоге до квартиры она не добралась: ее тело было найдено в овраге в лесополосе. Сотовый телефон свердловчанки пропал.

В данный момент наверняка неизвестно, что случилось с выпускницей 9-го класса. На ее теле, по предварительному заключению, нет признаков насильственной смерти, также в гибели девушки не усматривается суицид. Делом сейчас занимаются полиция и СКР. Более подробная информация о загадочной гибели жительницы Каменска-Уральского собрана здесь.

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Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), чье тело было найдено в лесу, незадолго до гибели выходила на связь со своим парнем и отправляла ему видео. Как рассказал URA.RU отец 16-летней девушки, дочь показывала молодому человеку место, по которому держала путь. «Я этого видео не видел. Но знаю, что дочь отправляла своему парню видео, показывала места, где она проходила в тот момент», — рассказал мужчина. Его дочь вернулась в Каменск-Уральский в 23 часа восьмого августа. Девушке предстояло пройти приличный путь по безлюдной дороге до дома. В итоге до квартиры она не добралась: ее тело было найдено в овраге в лесополосе. Сотовый телефон свердловчанки пропал. В данный момент наверняка неизвестно, что случилось с выпускницей 9-го класса. На ее теле, по предварительному заключению, нет признаков насильственной смерти, также в гибели девушки не усматривается суицид. Делом сейчас занимаются полиция и СКР. Более подробная информация о загадочной гибели жительницы Каменска-Уральского собрана здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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