Стало известно, какое сообщение отправила 16-летняя свердловчанка перед гибелью своему парню

Девушка из Каменск-Уральского перед гибелью показывала своему парню место, где она идет

10 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Девушка незадолго до смерти показывала своему молодому человеку, где она идет (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), чье тело было найдено в лесу, незадолго до гибели выходила на связь со своим парнем и отправляла ему видео. Как рассказал URA.RU отец 16-летней девушки, дочь показывала молодому человеку место, по которому держала путь. «Я этого видео не видел. Но знаю, что дочь отправляла своему парню видео, показывала места, где она проходила в тот момент», — рассказал мужчина. Его дочь вернулась в Каменск-Уральский в 23 часа восьмого августа. Девушке предстояло пройти приличный путь по безлюдной дороге до дома. В итоге до квартиры она не добралась: ее тело было найдено в овраге в лесополосе. Сотовый телефон свердловчанки пропал. В данный момент наверняка неизвестно, что случилось с выпускницей 9-го класса. На ее теле, по предварительному заключению, нет признаков насильственной смерти, также в гибели девушки не усматривается суицид. Делом сейчас занимаются полиция и СКР. Более подробная информация о загадочной гибели жительницы Каменска-Уральского собрана здесь.

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), чье тело было найдено в лесу, незадолго до гибели выходила на связь со своим парнем и отправляла ему видео. Как рассказал URA.RU отец 16-летней девушки, дочь показывала молодому человеку место, по которому держала путь. «Я этого видео не видел. Но знаю, что дочь отправляла своему парню видео, показывала места, где она проходила в тот момент», — рассказал мужчина. Его дочь вернулась в Каменск-Уральский в 23 часа восьмого августа. Девушке предстояло пройти приличный путь по безлюдной дороге до дома. В итоге до квартиры она не добралась: ее тело было найдено в овраге в лесополосе. Сотовый телефон свердловчанки пропал. В данный момент наверняка неизвестно, что случилось с выпускницей 9-го класса. На ее теле, по предварительному заключению, нет признаков насильственной смерти, также в гибели девушки не усматривается суицид. Делом сейчас занимаются полиция и СКР. Более подробная информация о загадочной гибели жительницы Каменска-Уральского собрана здесь.