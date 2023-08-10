10 августа 2023

«Коммерсант»: в Москве будут судить офицеров ВС РФ за ошибки в отражении атаки ВСУ

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Офицерам грозят десятилетние сроки, говорится в материале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров Вооруженных сил России, которые, по версии следствия, не смогли отразить нападение Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«По версии следствия, преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек. Кроме того, противником были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники», — говорится в материале. Еще одним фигурантом дела стал один из командиров части подполковник Бондарев.

Военная прокуратура согласилась с решением следствия и передала уголовное дело в суд, добавили в материале. Теперь военнослужащим грозят десятилетние сроки по статье о нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Западный окружной военный суд в Москве. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров Вооруженных сил России, которые, по версии следствия, не смогли отразить нападение Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «По версии следствия, преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек. Кроме того, противником были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники», — говорится в материале. Еще одним фигурантом дела стал один из командиров части подполковник Бондарев. Военная прокуратура согласилась с решением следствия и передала уголовное дело в суд, добавили в материале. Теперь военнослужащим грозят десятилетние сроки по статье о нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Западный окружной военный суд в Москве. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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