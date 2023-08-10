«Коммерсант»: в Москве будут судить офицеров ВС РФ за ошибки в отражении атаки ВСУ

11 августа 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Офицерам грозят десятилетние сроки, говорится в материале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров Вооруженных сил России, которые, по версии следствия, не смогли отразить нападение Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «По версии следствия, преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек. Кроме того, противником были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники», — говорится в материале. Еще одним фигурантом дела стал один из командиров части подполковник Бондарев. Военная прокуратура согласилась с решением следствия и передала уголовное дело в суд, добавили в материале. Теперь военнослужащим грозят десятилетние сроки по статье о нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Западный окружной военный суд в Москве. На момент публикации новости ответ не был получен.

Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров Вооруженных сил России, которые, по версии следствия, не смогли отразить нападение Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «По версии следствия, преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек. Кроме того, противником были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники», — говорится в материале. Еще одним фигурантом дела стал один из командиров части подполковник Бондарев. Военная прокуратура согласилась с решением следствия и передала уголовное дело в суд, добавили в материале. Теперь военнослужащим грозят десятилетние сроки по статье о нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Западный окружной военный суд в Москве. На момент публикации новости ответ не был получен.