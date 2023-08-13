Чем известен новый руководитель «Курганмашзавода»

Новый директор «Курганмашзавода» Гиске приступил к своим обязанностям

Новый руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске официально вступил в должность (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Новый исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске официально приступил к своим обязанностям. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе оборонного предприятия, а также рассказали, чем известен новый руководитель.

«По решению совета директоров ПАО „Курганмашзавод“, к своим обязанностям приступил новый исполнительный директор предприятия Игорь Гиске. Под его руководством на предприятии велось освоение производства десантной техники БМД-4М и БТР-МДМ и опытно-конструкторские работы по созданию универсальной гусеничной платформы „Курганец-25“. Завод четко исполнял гособоронзаказ в рамках выполнения программы вооружения», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Гиске имеет производственный стаж в машиностроении более 35 лет, из них около 30 лет — на руководящих должностях. С 2011 по 2015 годы он уже занимал должность исполнительного директора «Курганмашзавода». «Игорь Владимирович отлично знает производство, ориентируется в основных вопросах кооперации, умеет создавать в коллективе настрой на продуктивное решение поставленных задач, в том числе требующих неординарных решений», — добавили в пресс-службе завода.

Ранее URA.RU писало, что Игорь Гиске заменил на посту руководителя «Курганмашзавода» Петра Тюкова. Последний ушел на повышение в холдинг Ростеха — НПО «Высокоточные комплексы». По данным оборонного предприятия, на новом месте работы Тюков будет отвечать за разработку и производство бронетехники. В должности руководителя КМЗ Тюков проработал пять лет. Инсайдеры агентства сообщали, что он назначен замгендиректора холдинга.