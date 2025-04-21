В Курганской области временно закрыли один из маршрутов в Челябинск

С 14 апреля приостановлен автобусный маршрут №1592 Курган — Челябинск. Это связано с разрушением федеральной трассы «Иртыш». Кроме того, ООО «Автопарк» повысило стоимость проезда по пригородному маршруту №139 Курган — Иковка на 15%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».
«Из-за разрушения федеральной автомобильной дороги „Иртыш“ АО „ПАТП-1“ с 14 апреля прекратило перевозки по межрегиональному автобусному маршруту 1592 „Курган — Челябинск“. По этой же причине Сергей Реутов осуществляет перевозки по маршруту 717 „Шумиха — Курган“ в объезд...», — пишет tg-канал.
Ранее в Курганской области уже фиксировалось повышение стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах: в начале апреля цена на билет от Куртамыша до Кургана выросла на 50 рублей, аналогичные меры были приняты и в Кетовском округе. Перевозчики объясняют, такие решения необходимостью компенсировать рост расходов на топливо, запчасти и обслуживание транспорта, а также сохранением зарплат сотрудников и регулярности рейсов.
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