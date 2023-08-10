«Уралвагонзавод» показал две новые военные разработки

Новые разработки делали на базах Т-72 и Т-90 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал две новые разработки, которые презентует на международном военно-техническом форуме «Армия 2023». Речь идет об универсальной бронированной инженерной машине УБИМ и о боевой машине поддержки танков БМПТ-72. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба УВЗ.

«Впервые на стенде концерна УВЗ — универсальная бронированная инженерная машина УБИМ. А также — боевая машина поддержки танков БМПТ-72. На их примере тагильские танкостроители демонстрируют уникальность и универсальность базы Т-72/Т-90. Она имеет огромные резервы для модернизации, используется в самых разнообразных целях и позволяет решать широкий спектр задач», — говорится в сообщении УВЗ.

УБИМ создана на базе танка Т-90 и совмещает возможности бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. Техника может обеспечить бойцам продвижение и выполнять инженерные работы даже под огнем противника и на радиоактивно зараженной местности.

БМПТ, в свою очередь, сделана на базе Т-72 и позволяет модернизировать сломанные «семьдесятдвойки» до боевой машины с новыми характеристиками и функциями. В УВЗ отмечают, что аналогов этой техники в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности нет.

Также на выставке «Армия 2023» УВЗ покажет танк Т-14 на платформе «Арматы», где применены беспрецедентные конструкторские решения. «Это новое слово в танкостроении. Если в семействах Т-72/Т-90 сначала появлялись танки, а затем на их базе разрабатывались другие боевые и инженерные машины, то „Армата“ изначально проектировалась как унифицированная межвидовая тяжелая гусеничная платформа», — отметили в пресс-службе предприятия.

БМПТ-72 не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности Фото: пресс-служба УВЗ

Модернизированный танк Т-14 также представят на выставке «Армия 2023» Фото: пресс-служба УВЗ

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ — одна из новинок концерна Фото: пресс-служба УВЗ