Постановки о Кыштымском карлике и енотах — что происходит на фестивале «Лица Улиц» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Лица Улиц» в парке Маяковского

12 августа 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Фестиваль будет длиться 12 августа до 21:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Мимы на карусели, сага о Кыштымском карлике, история о летчике в отставке, который встречает любопытного енота, и рассказ о коммуналке. Актеры из разных уголков России съехались ради восьмого фестиваля «Лица Улиц», который проходит в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. В театральном круговороте в парке Маяковского побывал корреспондент URA.RU. Начались «Лица Улиц» с традиционного шествия актеров — яркие костюмы, необычный грим и артисты на ходулях. После представления всех участников, артисты разбрелись по своим площадкам. В этом году их четыре — на центральной аллее, главной сцене, в «Саундпарке» и у входной группы ЦПКиО. Самыми ожидаемыми представлениями сегодня стали показы от питерской труппы SADKOVAIZGDOVA, которая устроила выступление на карусели, театра «СоЛу»» — они рассказывают о жизни коммуналки, Екатеринбургского театра кукол с постановкой об истории города, а вечером Курганский театр кукол «Гулливер» презентует екатеринбуржцам спектакль «MEЙD in YRAL» о легендарном Кыштымском карлике-гуманоиде Алешеньке, которого в 1996 году нашла одна из местных жительниц. Также есть площадка и для незрячих зрителей — в «Саундпарке» театр «Три апельсина» дает горожанам потрогать куклы, чтобы они лучше представляли, что происходит на сцене. Самый короткий спектакль длится пять минут, самый длинный — около двух часов. В перерывах зрителей развлекают клоуны во фраках, которые устраивают интерактивы со зрителями. Особой популярностью пользуются великаны на ходулях — возле них даже образовываются небольшие очереди. Представления, а их около 20, бесплатные, их можно посетить до 21:00. На всех площадках есть места для зрителей — скамейки или стулья. Подробное расписание можно посмотреть на сайте парка Маяковского . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мимы на карусели, сага о Кыштымском карлике, история о летчике в отставке, который встречает любопытного енота, и рассказ о коммуналке. Актеры из разных уголков России съехались ради восьмого фестиваля «Лица Улиц», который проходит в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. В театральном круговороте в парке Маяковского побывал корреспондент URA.RU. Начались «Лица Улиц» с традиционного шествия актеров — яркие костюмы, необычный грим и артисты на ходулях. После представления всех участников, артисты разбрелись по своим площадкам. В этом году их четыре — на центральной аллее, главной сцене, в «Саундпарке» и у входной группы ЦПКиО. Самыми ожидаемыми представлениями сегодня стали показы от питерской труппы SADKOVAIZGDOVA, которая устроила выступление на карусели, театра «СоЛу»» — они рассказывают о жизни коммуналки, Екатеринбургского театра кукол с постановкой об истории города, а вечером Курганский театр кукол «Гулливер» презентует екатеринбуржцам спектакль «MEЙD in YRAL» о легендарном Кыштымском карлике-гуманоиде Алешеньке, которого в 1996 году нашла одна из местных жительниц. Также есть площадка и для незрячих зрителей — в «Саундпарке» театр «Три апельсина» дает горожанам потрогать куклы, чтобы они лучше представляли, что происходит на сцене. Самый короткий спектакль длится пять минут, самый длинный — около двух часов. В перерывах зрителей развлекают клоуны во фраках, которые устраивают интерактивы со зрителями. Особой популярностью пользуются великаны на ходулях — возле них даже образовываются небольшие очереди. Представления, а их около 20, бесплатные, их можно посетить до 21:00. На всех площадках есть места для зрителей — скамейки или стулья. Подробное расписание можно посмотреть на сайте парка Маяковского.