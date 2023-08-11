11 августа 2023

Постановки о Кыштымском карлике и енотах — что происходит на фестивале «Лица Улиц» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Лица Улиц» в парке Маяковского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, курганский театр кукол гулливер
Фестиваль будет длиться 12 августа до 21:00 Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Мимы на карусели, сага о Кыштымском карлике, история о летчике в отставке, который встречает любопытного енота, и рассказ о коммуналке. Актеры из разных уголков России съехались ради восьмого фестиваля «Лица Улиц», который проходит в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. В театральном круговороте в парке Маяковского побывал корреспондент URA.RU.

Начались «Лица Улиц» с традиционного шествия актеров — яркие костюмы, необычный грим и артисты на ходулях. После представления всех участников, артисты разбрелись по своим площадкам. В этом году их четыре — на центральной аллее, главной сцене, в «Саундпарке» и у входной группы ЦПКиО.

Самыми ожидаемыми представлениями сегодня стали показы от питерской труппы SADKOVAIZGDOVA, которая устроила выступление на карусели, театра «СоЛу»» — они рассказывают о жизни коммуналки, Екатеринбургского театра кукол с постановкой об истории города, а вечером Курганский театр кукол «Гулливер» презентует екатеринбуржцам спектакль «MEЙD in YRAL» о легендарном Кыштымском карлике-гуманоиде Алешеньке, которого в 1996 году нашла одна из местных жительниц. Также есть площадка и для незрячих зрителей — в «Саундпарке» театр «Три апельсина» дает горожанам потрогать куклы, чтобы они лучше представляли, что происходит на сцене.

Самый короткий спектакль длится пять минут, самый длинный — около двух часов. В перерывах зрителей развлекают клоуны во фраках, которые устраивают интерактивы со зрителями. Особой популярностью пользуются великаны на ходулях — возле них даже образовываются небольшие очереди.

Представления, а их около 20, бесплатные, их можно посетить до 21:00. На всех площадках есть места для зрителей — скамейки или стулья. Подробное расписание можно посмотреть на сайте парка Маяковского.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мимы на карусели, сага о Кыштымском карлике, история о летчике в отставке, который встречает любопытного енота, и рассказ о коммуналке. Актеры из разных уголков России съехались ради восьмого фестиваля «Лица Улиц», который проходит в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. В театральном круговороте в парке Маяковского побывал корреспондент URA.RU. Начались «Лица Улиц» с традиционного шествия актеров — яркие костюмы, необычный грим и артисты на ходулях. После представления всех участников, артисты разбрелись по своим площадкам. В этом году их четыре — на центральной аллее, главной сцене, в «Саундпарке» и у входной группы ЦПКиО. Самыми ожидаемыми представлениями сегодня стали показы от питерской труппы SADKOVAIZGDOVA, которая устроила выступление на карусели, театра «СоЛу»» — они рассказывают о жизни коммуналки, Екатеринбургского театра кукол с постановкой об истории города, а вечером Курганский театр кукол «Гулливер» презентует екатеринбуржцам спектакль «MEЙD in YRAL» о легендарном Кыштымском карлике-гуманоиде Алешеньке, которого в 1996 году нашла одна из местных жительниц. Также есть площадка и для незрячих зрителей — в «Саундпарке» театр «Три апельсина» дает горожанам потрогать куклы, чтобы они лучше представляли, что происходит на сцене. Самый короткий спектакль длится пять минут, самый длинный — около двух часов. В перерывах зрителей развлекают клоуны во фраках, которые устраивают интерактивы со зрителями. Особой популярностью пользуются великаны на ходулях — возле них даже образовываются небольшие очереди. Представления, а их около 20, бесплатные, их можно посетить до 21:00. На всех площадках есть места для зрителей — скамейки или стулья. Подробное расписание можно посмотреть на сайте парка Маяковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...