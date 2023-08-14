Rheinmetall поставит Украине дроны Luna NG

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о поставке нового беспилотного комплекса Luna NG для воздушной разведки Украине до конца текущего года. Беспилотник предназначен для ближней разведки.
«Беспилотный летательный аппарат нового поколения для ближней разведки Luna NG теперь будет использоваться на Украине», — передает сообщение концерна РИА Новости. Там добавили, что система Luna NG будет интегрирована в украинские вооруженные силы в 2023 году по заказу Германии. Заказанная система обойдется в несколько миллионов евро.
Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления, нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пусковой катапульты, дополнительной сетки для посадки и оборудования для быстрого ремонта. Система может пролететь более 12 часов и оснащена опциональным оборудованием SatCom для передачи данных на расстояние нескольких сотен километров, заключили в Rheinmetall.
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