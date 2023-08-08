Rheinmetall модернизирует бельгийские танки Leopard для Украины 08 августа 2023 в 22:03 Размер текста - 17 + На Украине будут поставлены 30 боевых машин Leopard 1 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкая компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у Бельгии. Об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt от отраслевых источников. По данным источника, боевые машины переоборудуют. «Группа вооружений Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. Автомобили будут переоборудованы на немецких предприятиях. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems», — говорится в сообщении. Отмечается, что по итогу на Украине будут поставлены 30 боевых машин из 50. Ранее министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин сообщил, что американские производители оружия хотят открыть на Украине заводы для разработки и испытания новых вооружений. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что планирует строительство завода на Украине, передает «Ридус». Немецкая компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у Бельгии. Об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt от отраслевых источников. По данным источника, боевые машины переоборудуют. «Группа вооружений Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. Автомобили будут переоборудованы на немецких предприятиях. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems», — говорится в сообщении. Отмечается, что по итогу на Украине будут поставлены 30 боевых машин из 50. Ранее министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин сообщил, что американские производители оружия хотят открыть на Украине заводы для разработки и испытания новых вооружений. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что планирует строительство завода на Украине, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям