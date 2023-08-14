Жителям ЯНАО рассказали об опасных последствиях быстрого похудения

Врач Половодова: быстрое похудение приводит к проблемам ЖКТ и отсутствию энергии

Участие в марафонах для похудения может привести к проблемам со здоровьем Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Желание в кротчайшие сроки скинуть лишний вес может привести к ухудшению здоровья. Особенно опасно может быть участие в марафонах, которые направлены на быстрый результат при похудении, рассказала заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова.

«Поначалу процесс снижения веса идет быстро за счет воды и гликогена. Именно на этом выезжают краткосрочные марафоны, где у вас отбирают пищу богатую углеводами, которые, как раз являются источниками гликогена и удерживают воду. А еще стремятся создать неадекватный дефицит меню на 1000-1200 ккал. По окончанию марафона вес все равно вернется, но только уже за счет жировой ткани: тело будет выглядеть дряблым и отечным, начнут сыпаться волосы, желудочно-кишечный тракт страдает, а энергии ноль», — уточняет врач в telegram-канале «Ямал здоров».

Организм также жертвует функциональностью систем организма, чтобы сэкономить энергию, нервная система тоже в постоянном напряжении: вы чувствуете усталость, тревогу и раздражение. Чем быстрее люди пытаются снизить вес, тем мощнее защитные механизмы, которые стремятся вернуть все к прежнему состоянию. Вес уходит не только за счет жира, но и воды, гликогена, активной клеточной массы, в том числе и мышц.

«Здоровой скоростью похудения именно за счет жира считается от 0,5 до 1% от исходного веса в неделю. То есть, если сейчас ваш вес 80 кг, то полезным считается скинуть не больше трех килограмм за месяц. Если вы быстро становитесь стройными, то платите за это здоровьем и мышечной массой», — подчеркнула доктор.

Ранее врач Половодова рассказывала, чем опасен полярный день. По словам специалиста, из-за отсутствия темноты возникает бессонница и обостряются хронические заболевания.