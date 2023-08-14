Генпрокурор РФ Краснов провел в ХМАО рокировку подчиненных. Фото

15 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рокировку прокуроров ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рокировку прокуроров ХМАО. Природоохранный прокурор Ханты-Мансийска Олег Мавлютов назначен межрайонным прокурором Югорска, а его пост занял теперь уже бывший межрайонный югорский прокурор Киселев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Югорского межрайонного прокурора назначен Мавлютов Олег Шавкатович. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора назначен Киселев Михаил Борисович», — рассказали в ведомстве. Мавлютов до назначения с 2018 года возглавлял Ханты-мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Киселев был межрайонным прокурором Югорска 10 лет. В ведомстве поясняют, что рокировка проходит регулярно, и не считается повышением или понижением в должности. Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО планирует назначить нового заместителя. Им может стать начальник сургутской полиции Александр Глущенко.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рокировку прокуроров ХМАО. Природоохранный прокурор Ханты-Мансийска Олег Мавлютов назначен межрайонным прокурором Югорска, а его пост занял теперь уже бывший межрайонный югорский прокурор Киселев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Югорского межрайонного прокурора назначен Мавлютов Олег Шавкатович. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора назначен Киселев Михаил Борисович», — рассказали в ведомстве. Мавлютов до назначения с 2018 года возглавлял Ханты-мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Киселев был межрайонным прокурором Югорска 10 лет. В ведомстве поясняют, что рокировка проходит регулярно, и не считается повышением или понижением в должности. Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО планирует назначить нового заместителя. Им может стать начальник сургутской полиции Александр Глущенко.