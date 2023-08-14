14 августа 2023

Генпрокурор РФ Краснов провел в ХМАО рокировку подчиненных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рокировку прокуроров ХМАО Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рокировку прокуроров ХМАО. Природоохранный прокурор Ханты-Мансийска Олег Мавлютов назначен межрайонным прокурором Югорска, а его пост занял теперь уже бывший межрайонный югорский прокурор Киселев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Югорского межрайонного прокурора назначен Мавлютов Олег Шавкатович. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора назначен Киселев Михаил Борисович», — рассказали в ведомстве.

Мавлютов до назначения с 2018 года возглавлял Ханты-мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Киселев был межрайонным прокурором Югорска 10 лет. В ведомстве поясняют, что рокировка проходит регулярно, и не считается повышением или понижением в должности.

Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО планирует назначить нового заместителя. Им может стать начальник сургутской полиции Александр Глущенко.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рокировку прокуроров ХМАО. Природоохранный прокурор Ханты-Мансийска Олег Мавлютов назначен межрайонным прокурором Югорска, а его пост занял теперь уже бывший межрайонный югорский прокурор Киселев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Югорского межрайонного прокурора назначен Мавлютов Олег Шавкатович. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора назначен Киселев Михаил Борисович», — рассказали в ведомстве. Мавлютов до назначения с 2018 года возглавлял Ханты-мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Киселев был межрайонным прокурором Югорска 10 лет. В ведомстве поясняют, что рокировка проходит регулярно, и не считается повышением или понижением в должности. Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО планирует назначить нового заместителя. Им может стать начальник сургутской полиции Александр Глущенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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