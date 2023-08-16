Уральские панки устроят фестиваль в музее Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет фестиваль независимой гитарной музыки

16 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в последние выходные августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 26 августа устроят проводы летнего сезона и соберут независимых музыкантов со всего Урала на фестивале «Лету Конец Фест». О предстоящем мероприятии сообщает Музей Андеграунда. «Уральская андеграундная сцена доросла до настоящего оупен эйра. В последний уикенд лета, 26-го августа промо-группа „Индикат“ и Музей Андеграунда собирают вместе видных представителей шумного и искреннего звука прямиком из подвалов Еката и соседних дружественных городов», — указано в афише на сайте музея. Фестиваль начнется в 15.00 и завершится в 23.00. В этот день на сцену выйдут яростные альтернативщики «Бизнес Юность», витальные инди-рокеры LongHongKong, тревожные скрипачи «Моська» и опытный пост-гранж-коллектив Watercold. Также группа «Пекинский Велосипед» будет разрушать стереотипы о том, что эмо — это музыка грустных подростков. Билеты можно купить от 600 рублей на сайте музея . Чем ближе к дате фестиваля, тем дороже будут стоить пригласительные.

В Екатеринбурге 26 августа устроят проводы летнего сезона и соберут независимых музыкантов со всего Урала на фестивале «Лету Конец Фест». О предстоящем мероприятии сообщает Музей Андеграунда. «Уральская андеграундная сцена доросла до настоящего оупен эйра. В последний уикенд лета, 26-го августа промо-группа „Индикат“ и Музей Андеграунда собирают вместе видных представителей шумного и искреннего звука прямиком из подвалов Еката и соседних дружественных городов», — указано в афише на сайте музея. Фестиваль начнется в 15.00 и завершится в 23.00. В этот день на сцену выйдут яростные альтернативщики «Бизнес Юность», витальные инди-рокеры LongHongKong, тревожные скрипачи «Моська» и опытный пост-гранж-коллектив Watercold. Также группа «Пекинский Велосипед» будет разрушать стереотипы о том, что эмо — это музыка грустных подростков. Билеты можно купить от 600 рублей на сайте музея. Чем ближе к дате фестиваля, тем дороже будут стоить пригласительные.