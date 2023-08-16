Уральские панки устроят фестиваль в музее Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет фестиваль независимой гитарной музыки
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль пройдет в последние выходные августа Фото:

В Екатеринбурге 26 августа устроят проводы летнего сезона и соберут независимых музыкантов со всего Урала на фестивале «Лету Конец Фест». О предстоящем мероприятии сообщает Музей Андеграунда.

«Уральская андеграундная сцена доросла до настоящего оупен эйра. В последний уикенд лета, 26-го августа промо-группа „Индикат“ и Музей Андеграунда собирают вместе видных представителей шумного и искреннего звука прямиком из подвалов Еката и соседних дружественных городов», — указано в афише на сайте музея. Фестиваль начнется в 15.00 и завершится в 23.00.

В этот день на сцену выйдут яростные альтернативщики «Бизнес Юность», витальные инди-рокеры LongHongKong, тревожные скрипачи «Моська» и опытный пост-гранж-коллектив Watercold. Также группа «Пекинский Велосипед» будет разрушать стереотипы о том, что эмо — это музыка грустных подростков.

Билеты можно купить от 600 рублей на сайте музея. Чем ближе к дате фестиваля, тем дороже будут стоить пригласительные.

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В Екатеринбурге 26 августа устроят проводы летнего сезона и соберут независимых музыкантов со всего Урала на фестивале «Лету Конец Фест». О предстоящем мероприятии сообщает Музей Андеграунда. «Уральская андеграундная сцена доросла до настоящего оупен эйра. В последний уикенд лета, 26-го августа промо-группа „Индикат“ и Музей Андеграунда собирают вместе видных представителей шумного и искреннего звука прямиком из подвалов Еката и соседних дружественных городов», — указано в афише на сайте музея. Фестиваль начнется в 15.00 и завершится в 23.00. В этот день на сцену выйдут яростные альтернативщики «Бизнес Юность», витальные инди-рокеры LongHongKong, тревожные скрипачи «Моська» и опытный пост-гранж-коллектив Watercold. Также группа «Пекинский Велосипед» будет разрушать стереотипы о том, что эмо — это музыка грустных подростков. Билеты можно купить от 600 рублей на сайте музея. Чем ближе к дате фестиваля, тем дороже будут стоить пригласительные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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