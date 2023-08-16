Уральские панки устроят фестиваль в музее Екатеринбурга

В Екатеринбурге 26 августа устроят проводы летнего сезона и соберут независимых музыкантов со всего Урала на фестивале «Лету Конец Фест». О предстоящем мероприятии сообщает Музей Андеграунда.
«Уральская андеграундная сцена доросла до настоящего оупен эйра. В последний уикенд лета, 26-го августа промо-группа „Индикат“ и Музей Андеграунда собирают вместе видных представителей шумного и искреннего звука прямиком из подвалов Еката и соседних дружественных городов», — указано в афише на сайте музея. Фестиваль начнется в 15.00 и завершится в 23.00.
В этот день на сцену выйдут яростные альтернативщики «Бизнес Юность», витальные инди-рокеры LongHongKong, тревожные скрипачи «Моська» и опытный пост-гранж-коллектив Watercold. Также группа «Пекинский Велосипед» будет разрушать стереотипы о том, что эмо — это музыка грустных подростков.
Билеты можно купить от 600 рублей
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