16 августа 2023

Пермяки ищут деньги, чтобы спасти от разрушения вековой храм. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка. Покча, руины, разрушенный храм, памятник истории, парма, покча, благовещенский храм
Храм, который хотят спасти жители Прикамья, находится в селе Таман (архивное фото) Фото:

Жители Пермского края объявили о сборе средств на спасение храма от окончательного разрушения. Объект культа начала ХХ века находится в селе Таман Березниковского городского округа. Информацию о сборе денег разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Светлана.

«Дорогие братья и сестры! Очень нужна ваша помощь! Давайте всем миром законсервируем храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Таман. Необходимо закрыть крышу и окна, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение храма», — написала Светлана. Женщина также указала реквизиты для перечисления пожертвований на спасение храма.

Восстановлением храма в селе Копально, построенного в конце XIX века, также занимаются жители Чусовского округа. URA.RU рассказывало, что советские годы в храме располагался клуб, во время его реставрации под штукатуркой обнаружились настенные фрески и иконы. А в селе Успенка священник попросил пермяков помочь с восстановлением купели.

От дальнейшего разрушения храм Первоверховных апостолов Петра и Павла может спасти консервация
От дальнейшего разрушения храм Первоверховных апостолов Петра и Павла может спасти консервация
Фото:

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Жители Пермского края объявили о сборе средств на спасение храма от окончательного разрушения. Объект культа начала ХХ века находится в селе Таман Березниковского городского округа. Информацию о сборе денег разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Светлана. «Дорогие братья и сестры! Очень нужна ваша помощь! Давайте всем миром законсервируем храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Таман. Необходимо закрыть крышу и окна, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение храма», — написала Светлана. Женщина также указала реквизиты для перечисления пожертвований на спасение храма. Восстановлением храма в селе Копально, построенного в конце XIX века, также занимаются жители Чусовского округа. URA.RU рассказывало, что советские годы в храме располагался клуб, во время его реставрации под штукатуркой обнаружились настенные фрески и иконы. А в селе Успенка священник попросил пермяков помочь с восстановлением купели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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