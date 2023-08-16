Пермяки ищут деньги, чтобы спасти от разрушения вековой храм. Фото

17 августа 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Храм, который хотят спасти жители Прикамья, находится в селе Таман (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края объявили о сборе средств на спасение храма от окончательного разрушения. Объект культа начала ХХ века находится в селе Таман Березниковского городского округа. Информацию о сборе денег разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Светлана. «Дорогие братья и сестры! Очень нужна ваша помощь! Давайте всем миром законсервируем храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Таман. Необходимо закрыть крышу и окна, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение храма», — написала Светлана. Женщина также указала реквизиты для перечисления пожертвований на спасение храма. Восстановлением храма в селе Копально, построенного в конце XIX века, также занимаются жители Чусовского округа. URA.RU рассказывало, что советские годы в храме располагался клуб, во время его реставрации под штукатуркой обнаружились настенные фрески и иконы. А в селе Успенка священник попросил пермяков помочь с восстановлением купели. От дальнейшего разрушения храм Первоверховных апостолов Петра и Павла может спасти консервация Фото: Светлана Валерьевна, «ВКонтакте» https://vk.com/flash_1408

Жители Пермского края объявили о сборе средств на спасение храма от окончательного разрушения. Объект культа начала ХХ века находится в селе Таман Березниковского городского округа. Информацию о сборе денег разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Светлана. «Дорогие братья и сестры! Очень нужна ваша помощь! Давайте всем миром законсервируем храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Таман. Необходимо закрыть крышу и окна, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение храма», — написала Светлана. Женщина также указала реквизиты для перечисления пожертвований на спасение храма. Восстановлением храма в селе Копально, построенного в конце XIX века, также занимаются жители Чусовского округа. URA.RU рассказывало, что советские годы в храме располагался клуб, во время его реставрации под штукатуркой обнаружились настенные фрески и иконы. А в селе Успенка священник попросил пермяков помочь с восстановлением купели.