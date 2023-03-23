Пермский священник объявил сбор денег на спасение купели

В Пермском крае игумен Кирилл (Клементьев) объявил сбор денег на спасение купели, которая находится в селе Успенка. По его словам, купель находится на грани разрушения и нуждается в полной реконструкции. Об этом священнослужитель сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Братья и сестры, купели на источнике преподобного Трифона Вятского в селе Успенка требуется полная реконструкция. Склон размывается и купель на грани обрушения. Всем, желающим оказать помощь в добром деле, большая просьба собрать для начала 300 тыс. рублей. Все деньги пойдут на необходимые работы. Разрешение игумена Савватия есть», — пояснил священнослужитель. Согласно информации, размещенной на сайте Пермской епархии РПЦ, игумен Кирилл является священнослужителем Пермского Богоявленского мужского монастыря.
URA.RU писало о храме в поселке Павловский храм, настоятель которого обратился за помощью к прихожанам. Священнослужитель объяснил, что из-за судебных приставов храм лишился денег, которые собирали жители на его восстановление. Сейчас объявлен новый сбор необходимой для культового сооружения суммы.
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