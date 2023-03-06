06 марта 2023

Пермяк продает 700-летние гвозди из старой церкви. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги от продажи пойдут на восстановление церкви Фото:

Житель Пермского края продает четыре гвоздя 750-летней давности, которые были в храме. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».

«Гвозди с Никольского храма, с креста! Возраст 750 лет единственные в своем роде. Стоимость — 400 000 рублей», — говорится в объявлении.

Сам храм располагается в Усольском районе Березников. Как сообщает сам продавец, сумма с продажи гвоздей пойдет на восстановление храма.

Ранее URA.RU рассказывало о продаже 120-летней куклы из Германии. Владелица антиквариата просит за ценную вещь 120 тысяч рублей.

750-летние гвозди из старой церкви

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Житель Пермского края продает четыре гвоздя 750-летней давности, которые были в храме. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Гвозди с Никольского храма, с креста! Возраст 750 лет единственные в своем роде. Стоимость — 400 000 рублей», — говорится в объявлении. Сам храм располагается в Усольском районе Березников. Как сообщает сам продавец, сумма с продажи гвоздей пойдет на восстановление храма. Ранее URA.RU рассказывало о продаже 120-летней куклы из Германии. Владелица антиквариата просит за ценную вещь 120 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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