Деньги от продажи пойдут на восстановление церкви
Житель Пермского края продает четыре гвоздя 750-летней давности, которые были в храме. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».
«Гвозди с Никольского храма, с креста! Возраст 750 лет единственные в своем роде. Стоимость — 400 000 рублей», — говорится в объявлении.
Сам храм располагается в Усольском районе Березников. Как сообщает сам продавец, сумма с продажи гвоздей пойдет на восстановление храма.
Ранее URA.RU рассказывало о продаже 120-летней куклы из Германии. Владелица антиквариата просит за ценную вещь 120 тысяч рублей.
750-летние гвозди из старой церкви
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