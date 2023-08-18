В Башкирии сломался автобус с волонтерами, которые ехали на Универсиаду в Екатеринбург

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Волонтеры ожидают дополнительный автобус более 12 часов Фото:
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Башкирии сломался автобус, на котором в Екатеринбург ехали около 50 волонтеров Международного фестиваля университетского спорта. Об этом рассказала одна из волонтеров.

«Выехали вчера [17 августа] в 20 часов вечера из Самары, автобус сломался в Башкортостане — отвалился барабан. Нужна сварка. Водитель пытался с помощью подручных средств сделать, но хватало до первой кочки. Нам говорили, что за нами уже подъезжает другой автобус, но так никто и не приехал», — передает слова волонтера Е1.

По словам пострадавшей, автобус сломался примерно в 11 часов 18 августа. За волонтерами в 21 час выехал дополнительный автобус из Челябинска, однако пострадавшие переживают, что проведут еще некоторое время на трассе. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Международного фестиваля университетского спорта. На момент публикации новости ответ не поступил.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Спортсмены будут соревноваться в 14 видах спорта. Для участников подготовили 189 комплектов медалей квадратной формы.

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В Башкирии сломался автобус, на котором в Екатеринбург ехали около 50 волонтеров Международного фестиваля университетского спорта. Об этом рассказала одна из волонтеров. «Выехали вчера [17 августа] в 20 часов вечера из Самары, автобус сломался в Башкортостане — отвалился барабан. Нужна сварка. Водитель пытался с помощью подручных средств сделать, но хватало до первой кочки. Нам говорили, что за нами уже подъезжает другой автобус, но так никто и не приехал», — передает слова волонтера Е1. По словам пострадавшей, автобус сломался примерно в 11 часов 18 августа. За волонтерами в 21 час выехал дополнительный автобус из Челябинска, однако пострадавшие переживают, что проведут еще некоторое время на трассе. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Международного фестиваля университетского спорта. На момент публикации новости ответ не поступил. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Спортсмены будут соревноваться в 14 видах спорта. Для участников подготовили 189 комплектов медалей квадратной формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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