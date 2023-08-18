Екатеринбуржец на самокате попал в ДТП и сломал ключицу. Фото

19 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге автобус сбил мужчину на самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автобус допустил наезд на пешехода на кикшеринговом самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом ключицы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 18 августа примерно в 21:16. Водителем автобуса оказался 46-летний мужчина, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге автобус сбил мужчину на самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автобус допустил наезд на пешехода на кикшеринговом самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом ключицы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 18 августа примерно в 21:16. Водителем автобуса оказался 46-летний мужчина, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.