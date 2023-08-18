18 августа 2023

Екатеринбуржец на самокате попал в ДТП и сломал ключицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокаты, Whoosh, самокат напрокат
Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы Фото:

В Екатеринбурге автобус сбил мужчину на самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Автобус допустил наезд на пешехода на кикшеринговом самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом ключицы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 18 августа примерно в 21:16. Водителем автобуса оказался 46-летний мужчина, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге автобус сбил мужчину на самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автобус допустил наезд на пешехода на кикшеринговом самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом ключицы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 18 августа примерно в 21:16. Водителем автобуса оказался 46-летний мужчина, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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