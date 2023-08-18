Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы
В Екатеринбурге автобус сбил мужчину на самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Автобус допустил наезд на пешехода на кикшеринговом самокате возле дома на улице Белинского, 232. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом ключицы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 18 августа примерно в 21:16. Водителем автобуса оказался 46-летний мужчина, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.