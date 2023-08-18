18 августа 2023

Федеральные VIP проигнорировали 300-летие Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Знаковое для Екатеринбурга событие отмечают лишь в кругу местных VIP Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит без высоких гостей из Москвы. Съездив в Пермь, где на юбилее в июне главными гостями были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев, екатеринбуржцы иронизировали. Отправили в Москву десятки приглашений (звали в том числе президента РФ Владимира Путина), а в итоге уже второй день отмечают в местном кругу, передает корреспондент URA.RU.

В утренних мероприятиях участвуют примерно те же, кто был на приемах у Орлова накануне: губернатор Евгений Куйвашев, чиновники его правительства, вице-мэры (отсутствует только Рустам Галямов), руководители заксобрания и гордумы. Губернаторов (даже уральских) пока на празднике нет.

По данным URA.RU, в Екатеринбург приехал лишь замглавы ФАС, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, а под вечер будут помощник президента РФ Игорь Левитин и секретарь президентского совета по физкультуре и спорту Марат Филиппов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, как ожидается, прилетит к открытию Международного фестиваля университетского спорта 20 августа.

День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Выйдя с фуршета в администрации, представители власти отправились к памятнику Татищеву и де Геннину
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Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит без высоких гостей из Москвы. Съездив в Пермь, где на юбилее в июне главными гостями были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев, екатеринбуржцы иронизировали. Отправили в Москву десятки приглашений (звали в том числе президента РФ Владимира Путина), а в итоге уже второй день отмечают в местном кругу, передает корреспондент URA.RU. В утренних мероприятиях участвуют примерно те же, кто был на приемах у Орлова накануне: губернатор Евгений Куйвашев, чиновники его правительства, вице-мэры (отсутствует только Рустам Галямов), руководители заксобрания и гордумы. Губернаторов (даже уральских) пока на празднике нет. По данным URA.RU, в Екатеринбург приехал лишь замглавы ФАС, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, а под вечер будут помощник президента РФ Игорь Левитин и секретарь президентского совета по физкультуре и спорту Марат Филиппов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, как ожидается, прилетит к открытию Международного фестиваля университетского спорта 20 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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