Федеральные VIP проигнорировали 300-летие Екатеринбурга. Фото

19 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Знаковое для Екатеринбурга событие отмечают лишь в кругу местных VIP Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит без высоких гостей из Москвы. Съездив в Пермь, где на юбилее в июне главными гостями были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев, екатеринбуржцы иронизировали. Отправили в Москву десятки приглашений (звали в том числе президента РФ Владимира Путина), а в итоге уже второй день отмечают в местном кругу, передает корреспондент URA.RU. В утренних мероприятиях участвуют примерно те же, кто был на приемах у Орлова накануне: губернатор Евгений Куйвашев, чиновники его правительства, вице-мэры (отсутствует только Рустам Галямов), руководители заксобрания и гордумы. Губернаторов (даже уральских) пока на празднике нет. По данным URA.RU, в Екатеринбург приехал лишь замглавы ФАС, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, а под вечер будут помощник президента РФ Игорь Левитин и секретарь президентского совета по физкультуре и спорту Марат Филиппов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, как ожидается, прилетит к открытию Международного фестиваля университетского спорта 20 августа. Выйдя с фуршета в администрации, представители власти отправились к памятнику Татищеву и де Геннину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит без высоких гостей из Москвы. Съездив в Пермь, где на юбилее в июне главными гостями были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев, екатеринбуржцы иронизировали. Отправили в Москву десятки приглашений (звали в том числе президента РФ Владимира Путина), а в итоге уже второй день отмечают в местном кругу, передает корреспондент URA.RU. В утренних мероприятиях участвуют примерно те же, кто был на приемах у Орлова накануне: губернатор Евгений Куйвашев, чиновники его правительства, вице-мэры (отсутствует только Рустам Галямов), руководители заксобрания и гордумы. Губернаторов (даже уральских) пока на празднике нет. По данным URA.RU, в Екатеринбург приехал лишь замглавы ФАС, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, а под вечер будут помощник президента РФ Игорь Левитин и секретарь президентского совета по физкультуре и спорту Марат Филиппов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, как ожидается, прилетит к открытию Международного фестиваля университетского спорта 20 августа.