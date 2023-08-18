Элите Екатеринбурга устроили пятичасовой марафон на 300-летии

Приглашенные помогут Орлову победить в сентябре

19 августа 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов обращался к тем, от кого рассчитывает получить поддержку на непростых выборах в думу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский истеблишмент отпраздновал 300-летие за день до официальной даты — на собраниях имени мэра Алексея Орлова. Первое, в ККТ «Космос», оказалось бенефисом лидера списка «Единой России» на тяжелых выборах в думу. А второе прошло в немного другой обстановке. Кстати, площадку — «Ельцин Центр», — говорят, выбрали не просто так. «У нас четкое разделение: 19-го празднование общенародное, а 18-го — официоз. Решили не мешать», — объясняли корреспонденту логику несколько дней назад. Принимать делегации Орлов начал в пятницу утром. Эту идею подсмотрели на 800-летии Нижнего Новгорода в 2021-м: чтобы не занимать подарками и теплыми словами время на публичных церемониях, как, например, было в Перми, отмечавшей 300-летие в июне. Кстати, и. о. главы города Ольга Андрианова приехала — вместе с большой свитой из 15 человек. Алексей Орлов начал принимать делегации в пятницу утром Фото: Размик Закарян © URA.RU Были и мэр Челябинска Наталья Котова в компании спикера думы Андрея Шмидта, глава Вологды Юрий Сапожников, чиновники из Ханты-Мансийска, Тюмени, Ижевска, Казани, Василеостровского района Санкт-Петербурга. А также представители Киргизии, Белоруссии, Китая, Казахстана и Кореи. Наверное, екатеринбургский оргкомитет рассчитывал на более серьезное представительство. Из мэрии Орлов с некоторыми гостями направился в ресторан «Влади» в БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского, далее — в Исторический сквер на извлечение капсулы времени, а уже оттуда — в «Космос», к 16:00. Вход был по пригласительным, списки Орлов визировал сам. Билеты в итоге оказались у городских и областных чиновников разного уровня, депутатов (в том числе Госдумы, пришел даже непубличный Зелимхан Муцоев), бизнесменов, руководителей и сотрудников предприятий, статусных силовиков (ФСБ, МВД, ФСО и СК). Почти все места в «Космосе» были заняты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Речь Орлову писали несколько суток, требованием, говорят, было попасть во все целевые группы. Поднявшись на сцену, мэр сразу предупредил: «Про Екатеринбург коротко не скажешь». Последовал 12-минутый спич, с историческими экскурсами и реверансами — основателям города, промышленникам и заводам, спортсменам (19-го открывается фестиваль), деятелям культуры, застройщикам (помогают Орлову в битве за контроль над гордумой). «Ну и говоря о перспективе нашего города, не могу не повторить мою любимую фразу-лозунг „Екатеринбург — это город молодежи“. В следующие пять лет он должен прочно закрепить за собой статус студенческой столицы России», — отослал Орлов к пиар-проекту губернатора Евгения Куйвашева «Кампус». Евгений Куйвашев, Игорь Володин и ГФИ Михаил Богинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев (он выступил с посланием от главы государства — так все окончательно поняли, что Владимир Путин не приедет — и поздравил от себя) и Куйвашев были лаконичнее. Глава региона заверил, что на 300-летии ничего не остановится: «Все продолжится еще большими масштабами, потому что за время подготовки мы нашли над чем нужно работать». Спикер заксо Людмила Бабушкина наградила Орлова «золотым знаком». Он всем своим видом дал понять, что не ожидал. И принялся награждать сам. В паре со спикером думы Игорем Володиным, которого по итогам выборов хочет сменить. В прошлом году Михаил Ходоровский (по центру) в голосовании проиграл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2020—2021 годах новых почетных граждан отмечали скромно — из-за пандемии коронавируса. В прошлом году церемония прошла в «Синара Центре» перед Днем города — тоже при весьма ограниченном круге свидетелей. В этом году традиция возвращается. Более того, в честь юбилея Орлов решил присвоить статус не одному, а сразу четырем горожанам — учителю химии из элитной гимназии №9 Сергею Москвину, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и миллиардерам Андрею Симановскому («Сима-ленд») и Михаилу Ходоровскому (президент ГК «Синара»). Последние двое согласились поддержать Орлова на выборах и выдвинули своих кандидатов. Возможно, это совпадение, но и Симановский, и Ходоровский, отмечая городскую власть, упомянули только Орлова — без стоявшего возле него Володина (представляет миллиардера Виталия Кочеткова). Желая показать амбиции, организаторы также подготовили полуторачасовую развлекательную программу (детали держали в секрете) — с участием фронтменов Уральского государственного академического русского народного хора, танцевально-спортивного клуба «Фантазия», театра «Провинциальные танцы», объединения «Молодежь Еката», ансамбля танца ДШИ №5, ведущих солистов театра оперы и балета, молодого пианиста Кирилла Кириченко. И Заслуженной артистки РФ Вероники Джиоевой. Каков дальнейший план, на выходе одному из сопровождавших его чиновников, улыбаясь, указал полпред Якушев: «Хочу есть». У VIP было около часа, чтобы переместиться в «Ельцин Центр» на «гала-ужин» (начало — в 20:00). Позвали около тысячи человек — то есть примерно тот же состав. Но был нюанс: площадку разделили на две зоны (на мероприятиях в ЕЦ так делают почти всегда): 800 человек развлекались в атриуме, 200 — в ресторане «Барборис», рядом с Куйвашевым, Орловым и Якушевым. Как и в случае с «Космосом», Орлов сам распределял гостей. Концерт длился более часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из причин, по которым свой выбор он остановил именно на «Ельцин Центре» — желание поддержать учреждение, недавно оказавшееся в центре иноагентского скандала. По слухам, свой прием на «Иннопроме» губернатор проводил в ЕЦ по просьбе именно Орлова. «Тогда рассматривались разные варианты — ЭКСПО, „Покровский Пассаж“, Алексей Валерьевич предложил „Ельцин Центр“», — поделился свидетель интриги. Перед тем, как уйти в «Барборис», Орлов, Якушев и Куйвашев выступили на сцене в атриуме со стандартными поздравительными речами. Губернатор, взяв микрофон, тонко подметил: «Вы как будто спите». Из-за жары и плотного графика многие действительно утомились. Однако участницы SOPRANO Михаила Турецкого (хороший товарищ Орлова) затем своим концертом явно поменяли общее настроение. Евгений Куйвашев провел вместе с мэром почти весь день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В это же время Орлов произносил в «Барборисе» еще одну (короткую) речь. Среди слушателей были, например, экс-глава «Синары» и ТМК Дмитрий Пумпянский, соперничающий с ним за власть в Первоуральске бизнесмен Андрей Комаров, Симановский, Виктор Вексельберг (ГК «Ренова»), Багир Абдулазизов (СУМК, входит в УГМК), вице-мэры, замы губернатора, уже упомянутые высокие гости из других городов, замминистра спорта Азат Кадыров. Разъезжаться гости начали после 21:00. Многие, включая Орлова, Куйвашева и Якушева, спешили к открытию светомузыкального фонтана от «Сбера» в Историческом сквере. Владимир Якушев (справа) вручил Алексею Орлову послание от президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты свердловского парламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ресторатор Кирилл Шлаен и Михаил Ходоровский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евгений Куйвашев и Эдуард Россель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители старой городской команды — Александр Якоб и Вадим Дударенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Евгений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управляющий свердловским офисом Сбера Владислав Шиленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фронтмен «Таганского ряда» Анатолий Никифоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор Виктор Шептий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев (по центру) и и. о. главы управления Следственного комитета Анатолий Надбитов (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Провести ужин в Ельцин Центре Алексей Орлов решил неспроста Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский истеблишмент отпраздновал 300-летие за день до официальной даты — на собраниях имени мэра Алексея Орлова. Первое, в ККТ «Космос», оказалось бенефисом лидера списка «Единой России» на тяжелых выборах в думу. А второе прошло в немного другой обстановке. Кстати, площадку — «Ельцин Центр», — говорят, выбрали не просто так. «У нас четкое разделение: 19-го празднование общенародное, а 18-го — официоз. Решили не мешать», — объясняли корреспонденту логику несколько дней назад. Принимать делегации Орлов начал в пятницу утром. Эту идею подсмотрели на 800-летии Нижнего Новгорода в 2021-м: чтобы не занимать подарками и теплыми словами время на публичных церемониях, как, например, было в Перми, отмечавшей 300-летие в июне. Кстати, и. о. главы города Ольга Андрианова приехала — вместе с большой свитой из 15 человек. Были и мэр Челябинска Наталья Котова в компании спикера думы Андрея Шмидта, глава Вологды Юрий Сапожников, чиновники из Ханты-Мансийска, Тюмени, Ижевска, Казани, Василеостровского района Санкт-Петербурга. А также представители Киргизии, Белоруссии, Китая, Казахстана и Кореи. Наверное, екатеринбургский оргкомитет рассчитывал на более серьезное представительство. Из мэрии Орлов с некоторыми гостями направился в ресторан «Влади» в БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского, далее — в Исторический сквер на извлечение капсулы времени, а уже оттуда — в «Космос», к 16:00. Вход был по пригласительным, списки Орлов визировал сам. Билеты в итоге оказались у городских и областных чиновников разного уровня, депутатов (в том числе Госдумы, пришел даже непубличный Зелимхан Муцоев), бизнесменов, руководителей и сотрудников предприятий, статусных силовиков (ФСБ, МВД, ФСО и СК). Речь Орлову писали несколько суток, требованием, говорят, было попасть во все целевые группы. Поднявшись на сцену, мэр сразу предупредил: «Про Екатеринбург коротко не скажешь». Последовал 12-минутый спич, с историческими экскурсами и реверансами — основателям города, промышленникам и заводам, спортсменам (19-го открывается фестиваль), деятелям культуры, застройщикам (помогают Орлову в битве за контроль над гордумой). «Ну и говоря о перспективе нашего города, не могу не повторить мою любимую фразу-лозунг „Екатеринбург — это город молодежи“. В следующие пять лет он должен прочно закрепить за собой статус студенческой столицы России», — отослал Орлов к пиар-проекту губернатора Евгения Куйвашева «Кампус». Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев (он выступил с посланием от главы государства — так все окончательно поняли, что Владимир Путин не приедет — и поздравил от себя) и Куйвашев были лаконичнее. Глава региона заверил, что на 300-летии ничего не остановится: «Все продолжится еще большими масштабами, потому что за время подготовки мы нашли над чем нужно работать». Спикер заксо Людмила Бабушкина наградила Орлова «золотым знаком». Он всем своим видом дал понять, что не ожидал. И принялся награждать сам. В паре со спикером думы Игорем Володиным, которого по итогам выборов хочет сменить. В 2020—2021 годах новых почетных граждан отмечали скромно — из-за пандемии коронавируса. В прошлом году церемония прошла в «Синара Центре» перед Днем города — тоже при весьма ограниченном круге свидетелей. В этом году традиция возвращается. Более того, в честь юбилея Орлов решил присвоить статус не одному, а сразу четырем горожанам — учителю химии из элитной гимназии №9 Сергею Москвину, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и миллиардерам Андрею Симановскому («Сима-ленд») и Михаилу Ходоровскому (президент ГК «Синара»). Последние двое согласились поддержать Орлова на выборах и выдвинули своих кандидатов. Возможно, это совпадение, но и Симановский, и Ходоровский, отмечая городскую власть, упомянули только Орлова — без стоявшего возле него Володина (представляет миллиардера Виталия Кочеткова). Желая показать амбиции, организаторы также подготовили полуторачасовую развлекательную программу (детали держали в секрете) — с участием фронтменов Уральского государственного академического русского народного хора, танцевально-спортивного клуба «Фантазия», театра «Провинциальные танцы», объединения «Молодежь Еката», ансамбля танца ДШИ №5, ведущих солистов театра оперы и балета, молодого пианиста Кирилла Кириченко. И Заслуженной артистки РФ Вероники Джиоевой. Каков дальнейший план, на выходе одному из сопровождавших его чиновников, улыбаясь, указал полпред Якушев: «Хочу есть». У VIP было около часа, чтобы переместиться в «Ельцин Центр» на «гала-ужин» (начало — в 20:00). Позвали около тысячи человек — то есть примерно тот же состав. Но был нюанс: площадку разделили на две зоны (на мероприятиях в ЕЦ так делают почти всегда): 800 человек развлекались в атриуме, 200 — в ресторане «Барборис», рядом с Куйвашевым, Орловым и Якушевым. Как и в случае с «Космосом», Орлов сам распределял гостей. Одна из причин, по которым свой выбор он остановил именно на «Ельцин Центре» — желание поддержать учреждение, недавно оказавшееся в центре иноагентского скандала. По слухам, свой прием на «Иннопроме» губернатор проводил в ЕЦ по просьбе именно Орлова. «Тогда рассматривались разные варианты — ЭКСПО, „Покровский Пассаж“, Алексей Валерьевич предложил „Ельцин Центр“», — поделился свидетель интриги. Перед тем, как уйти в «Барборис», Орлов, Якушев и Куйвашев выступили на сцене в атриуме со стандартными поздравительными речами. Губернатор, взяв микрофон, тонко подметил: «Вы как будто спите». Из-за жары и плотного графика многие действительно утомились. Однако участницы SOPRANO Михаила Турецкого (хороший товарищ Орлова) затем своим концертом явно поменяли общее настроение. В это же время Орлов произносил в «Барборисе» еще одну (короткую) речь. Среди слушателей были, например, экс-глава «Синары» и ТМК Дмитрий Пумпянский, соперничающий с ним за власть в Первоуральске бизнесмен Андрей Комаров, Симановский, Виктор Вексельберг (ГК «Ренова»), Багир Абдулазизов (СУМК, входит в УГМК), вице-мэры, замы губернатора, уже упомянутые высокие гости из других городов, замминистра спорта Азат Кадыров. Разъезжаться гости начали после 21:00. Многие, включая Орлова, Куйвашева и Якушева, спешили к открытию светомузыкального фонтана от «Сбера» в Историческом сквере.