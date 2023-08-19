19 августа 2023

Куйвашев раскрыл цель проведения МФУС

Губернатор Свердловской области Куйвашев: МФУС привлечет уральцев в спорт
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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев отметил положительную роль проведения МФУС для региона Фото:
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает, что проведение Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) — альтернативы отмененной Универсиады — повлияет на развитие студенческого и детского спорта в регионе. Об этом рассказали в областном Департаменте информационной политики.

«Проведение фестиваля имеет долгосрочный эффект для юных жителей области, для привлечения уральцев в спорт. Мы рассчитываем, что фестиваль также даст импульс развитию в регионе студенческого спорта. И в конце-концов, фестиваль — это большой, яркий, запоминающийся праздник», — привел слова Куйвашева ДИП региона.

Международный фестиваль университетского спорта (МФУС) стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Мероприятия проходят с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает, что проведение Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) — альтернативы отмененной Универсиады — повлияет на развитие студенческого и детского спорта в регионе. Об этом рассказали в областном Департаменте информационной политики. «Проведение фестиваля имеет долгосрочный эффект для юных жителей области, для привлечения уральцев в спорт. Мы рассчитываем, что фестиваль также даст импульс развитию в регионе студенческого спорта. И в конце-концов, фестиваль — это большой, яркий, запоминающийся праздник», — привел слова Куйвашева ДИП региона. Международный фестиваль университетского спорта (МФУС) стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Мероприятия проходят с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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