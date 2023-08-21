В Москве задерживают поезда

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Ретро-поезд «Эшелон Победы». Екатеринбург, вокзал, екатеринбург , вневедомственная охрана, перрон
Неизвестные подожгли релейный шкаф в Москве Фото:

Неизвестные подожгли релейный шкаф (в нем находится аппаратура) на Киевском направлении в Москве. Из-за этого несколько поездов идут с задержкой. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

«Горящий релейный шкаф обнаружили сегодня ночью между станциями „Солнечная“ и „Переделкино“ (Киевское направление). На место выехали полицейские», — передает информацию РИА Новости. Из-за возгорания несколько поездов отстают от расписания примерно на час. Также затруднено движение по станции «Солнечная».

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Неизвестные подожгли релейный шкаф (в нем находится аппаратура) на Киевском направлении в Москве. Из-за этого несколько поездов идут с задержкой. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). «Горящий релейный шкаф обнаружили сегодня ночью между станциями „Солнечная“ и „Переделкино“ (Киевское направление). На место выехали полицейские», — передает информацию РИА Новости. Из-за возгорания несколько поездов отстают от расписания примерно на час. Также затруднено движение по станции «Солнечная».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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