В Москве задерживают поезда

Неизвестные подожгли релейный шкаф в Москве
Неизвестные подожгли релейный шкаф (в нем находится аппаратура) на Киевском направлении в Москве. Из-за этого несколько поездов идут с задержкой. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
«Горящий релейный шкаф обнаружили сегодня ночью между станциями „Солнечная“ и „Переделкино“ (Киевское направление). На место выехали полицейские», — передает информацию РИА Новости. Из-за возгорания несколько поездов отстают от расписания примерно на час. Также затруднено движение по станции «Солнечная».
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