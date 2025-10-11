Роспотребнадзор огласил список продуктов, что не следует покупать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Не стоит пробовать немытые овощи и фрукты на рынках
Не стоит пробовать немытые овощи и фрукты на рынках Фото:

Роспотребнадзор напомнил россиянам о признаках некачественных продуктов, которые не следует приобретать в магазинах и на рынках. Ведомство призвало обращать внимание на внешние дефекты овощей и фруктов: плесень, пятна гнили, механические повреждения и следы химической обработки. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать пищевых отравлений и инфекций.

«Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов — их следует промыть и вымочить в чистой воде перед употреблением. Не употребляйте в пищу продукты с измененным вкусом или запахом», — рекомендуют в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что нехарактерная упругость, чрезмерная мягкость, разжиженная консистенция и признаки загнивания указывают на испорченность продуктов. Кроме того, покупать овощи и фрукты следует только в местах, где обеспечено правильное хранение: хорошая вентиляция, холодильные камеры для скоропортящихся товаров, отдельные лотки для каждой группы продуктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор напомнил россиянам о признаках некачественных продуктов, которые не следует приобретать в магазинах и на рынках. Ведомство призвало обращать внимание на внешние дефекты овощей и фруктов: плесень, пятна гнили, механические повреждения и следы химической обработки. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать пищевых отравлений и инфекций. «Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов — их следует промыть и вымочить в чистой воде перед употреблением. Не употребляйте в пищу продукты с измененным вкусом или запахом», — рекомендуют в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что нехарактерная упругость, чрезмерная мягкость, разжиженная консистенция и признаки загнивания указывают на испорченность продуктов. Кроме того, покупать овощи и фрукты следует только в местах, где обеспечено правильное хранение: хорошая вентиляция, холодильные камеры для скоропортящихся товаров, отдельные лотки для каждой группы продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...