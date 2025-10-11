Роспотребнадзор огласил список продуктов, что не следует покупать

Роспотребнадзор напомнил россиянам о признаках некачественных продуктов, которые не следует приобретать в магазинах и на рынках. Ведомство призвало обращать внимание на внешние дефекты овощей и фруктов: плесень, пятна гнили, механические повреждения и следы химической обработки. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать пищевых отравлений и инфекций.
«Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов — их следует промыть и вымочить в чистой воде перед употреблением. Не употребляйте в пищу продукты с измененным вкусом или запахом», — рекомендуют в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что нехарактерная упругость, чрезмерная мягкость, разжиженная консистенция и признаки загнивания указывают на испорченность продуктов. Кроме того, покупать овощи и фрукты следует только в местах, где обеспечено правильное хранение: хорошая вентиляция, холодильные камеры для скоропортящихся товаров, отдельные лотки для каждой группы продуктов.
