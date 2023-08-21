В свердловском городе усиливают наблюдение за жителями

21 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Первоуральске будет больше камер наблюдения Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) и его окрестностях усиливают наблюдение за местными жителями. Для этого смонтировали десятки камер с функцией видеоаналитики. Новую систему, которую внедряют в Первоуральске и близлежащих поселках, назвали единым цифровым контуром видеонаблюдения. Это комплекс из нескольких десятков IP-камер, записи с которых можно будет анализировать. Например, найти подозреваемого в совершении преступления. «Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предупредить совершение правонарушений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — цитирует мэра Первоуральска Игоря Кабца пресс-служба «Ростелекома».

В Первоуральске (Свердловская область) и его окрестностях усиливают наблюдение за местными жителями. Для этого смонтировали десятки камер с функцией видеоаналитики. Новую систему, которую внедряют в Первоуральске и близлежащих поселках, назвали единым цифровым контуром видеонаблюдения. Это комплекс из нескольких десятков IP-камер, записи с которых можно будет анализировать. Например, найти подозреваемого в совершении преступления. «Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предупредить совершение правонарушений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — цитирует мэра Первоуральска Игоря Кабца пресс-служба «Ростелекома».