В свердловском городе усиливают наблюдение за жителями

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Разное. Екатеринбург, слежка, видеофиксация, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение
В Первоуральске будет больше камер наблюдения Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) и его окрестностях усиливают наблюдение за местными жителями. Для этого смонтировали десятки камер с функцией видеоаналитики.

Новую систему, которую внедряют в Первоуральске и близлежащих поселках, назвали единым цифровым контуром видеонаблюдения. Это комплекс из нескольких десятков IP-камер, записи с которых можно будет анализировать. Например, найти подозреваемого в совершении преступления.

«Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предупредить совершение правонарушений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — цитирует мэра Первоуральска Игоря Кабца пресс-служба «Ростелекома».

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В Первоуральске (Свердловская область) и его окрестностях усиливают наблюдение за местными жителями. Для этого смонтировали десятки камер с функцией видеоаналитики. Новую систему, которую внедряют в Первоуральске и близлежащих поселках, назвали единым цифровым контуром видеонаблюдения. Это комплекс из нескольких десятков IP-камер, записи с которых можно будет анализировать. Например, найти подозреваемого в совершении преступления. «Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предупредить совершение правонарушений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — цитирует мэра Первоуральска Игоря Кабца пресс-служба «Ростелекома».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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