В Челябинске студенты предпочитают снимать жилье в трехкомнатных квартирах

22 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Аренда жилья в трехкомнатной квартире обойдется дешевле, к тому же такой вариант легче найти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске студенты начали снимать жилье в трехкомнатных квартирах. Это связано с тем, что на данный момент комнаты легче арендовать, а цена за них ниже, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске растет стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, а при этом на рынке их становится все меньше. Поэтому на данный момент зачастую родители студентов договариваются и арендуют трехкомнатные квартиры для троих студентов», — сообщила Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», не каждый арендатор готов сдать квартиру студентам. В то же время таких квартиросъемщиков устроит даже ремонт, сделанный десять-пятнадцать лет назад и не самое современное оснащение квартиры. Для них важны близкое расположение к месту учебы, небольшая стоимость жилья и наличие базового набора необходимой мебели и техники. Кроме того, арендная плата в большинстве случаев поступает от родителей, а не от самих студентов.

В Челябинске студенты начали снимать жилье в трехкомнатных квартирах. Это связано с тем, что на данный момент комнаты легче арендовать, а цена за них ниже, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске растет стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, а при этом на рынке их становится все меньше. Поэтому на данный момент зачастую родители студентов договариваются и арендуют трехкомнатные квартиры для троих студентов», — сообщила Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», не каждый арендатор готов сдать квартиру студентам. В то же время таких квартиросъемщиков устроит даже ремонт, сделанный десять-пятнадцать лет назад и не самое современное оснащение квартиры. Для них важны близкое расположение к месту учебы, небольшая стоимость жилья и наличие базового набора необходимой мебели и техники. Кроме того, арендная плата в большинстве случаев поступает от родителей, а не от самих студентов.