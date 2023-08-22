В Челябинске студенты предпочитают снимать жилье в трехкомнатных квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключ от квартиры. Челябинск, дверь, вход, ключ, недвижимость, квартира, замок, новоселье, вторичное жилье, жилье, квартирный вопрос, новосел
Аренда жилья в трехкомнатной квартире обойдется дешевле, к тому же такой вариант легче найти Фото:

В Челябинске студенты начали снимать жилье в трехкомнатных квартирах. Это связано с тем, что на данный момент комнаты легче арендовать, а цена за них ниже, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске растет стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, а при этом на рынке их становится все меньше. Поэтому на данный момент зачастую родители студентов договариваются и арендуют трехкомнатные квартиры для троих студентов», — сообщила Шатрукова.

По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», не каждый арендатор готов сдать квартиру студентам. В то же время таких квартиросъемщиков устроит даже ремонт, сделанный десять-пятнадцать лет назад и не самое современное оснащение квартиры. Для них важны близкое расположение к месту учебы, небольшая стоимость жилья и наличие базового набора необходимой мебели и техники. Кроме того, арендная плата в большинстве случаев поступает от родителей, а не от самих студентов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске студенты начали снимать жилье в трехкомнатных квартирах. Это связано с тем, что на данный момент комнаты легче арендовать, а цена за них ниже, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске растет стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, а при этом на рынке их становится все меньше. Поэтому на данный момент зачастую родители студентов договариваются и арендуют трехкомнатные квартиры для троих студентов», — сообщила Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», не каждый арендатор готов сдать квартиру студентам. В то же время таких квартиросъемщиков устроит даже ремонт, сделанный десять-пятнадцать лет назад и не самое современное оснащение квартиры. Для них важны близкое расположение к месту учебы, небольшая стоимость жилья и наличие базового набора необходимой мебели и техники. Кроме того, арендная плата в большинстве случаев поступает от родителей, а не от самих студентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...