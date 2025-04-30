Челябинцам бесплатно покажут кино в честь юбилея Великой Победы. Афиша

30 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В мае пройдут показы старых и новых кинокартин про Великую Отечественную войну Фото: Размик Закарян © URA.RU В преддверии празднования Дня Победы Челябинск погружается в атмосферу памяти и героизма, представляя серию кинопоказов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. URA.RU подготовило подборку бесплатных сеансов, а также информацию о кинотеатрах, где состоятся премьеры новых фильмов о войне. Бесплатные кинопоказы Киноцентр «Импульс» Показ фильма «Воздух» (2023 года), рассказывающего о самоотверженности и мужестве советских летчиц, которые в годы Великой Отечественной войны, несмотря на все трудности, доказывали свое мастерство в небе, состоится 9 мая в 15:00. (18+) На следующий день, 10 мая в 15:00, киноцентр приглашает на просмотр исторической драмы «Нюрнберг» (2023). Фильм перенесет зрителей в 1945 год, когда в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал. Молодой переводчик Игорь Волгин, прошедший войну, влюбляется в русскую девушку Лену. Их любовь станет символом надежды в трагические времена. (12+) Институт культуры (12+) В Челябинске пройдет минимум пять бесплатных киносеансов Фото: Размик Закарян © URA.RU Показ документального фильма «Освобождение Белоруссии» (1945) режиссера Игоря Гелейна о тяжелой борьбе за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков состоится 1 мая в 15:45. Кинокартина «Битва за Берлин» (1979) режиссера Александры Рыбаковой будет представлена 15 мая в 15:45. Сюжет расскажет о последних днях войны, о решающей битве за Берлин и о героизме советских солдат. Кинопоказы пройдут в аудитории университета №49. Киноклуб Оболенского (18+) В рамках киноклуба «Кентавр» 10 апреля в 14:00 состоится показ фильма «Блиндаж» (2024), приуроченный 80-летию Великой Победы. Зрителей ждет захватывающая история о двух друзьях, которые во время раскопок обнаруживают блиндаж, переносящий их в 1941 год. После просмотра состоится обсуждение с ведущей Тамарой Либерман. Военные киноновинки Уже в кино! (12+) Фильм «Почтарь» (2025) с Александром Петровым в главной роли и челябинской актрисой Ингой Оболдиной вышел в прокат 24 апреля. Зрителей ждет трогательная история о скромном почтальоне в тыловом городке, который берет на себя тяжелую миссию — защищать женщин от страшных известий с фронта. Но в военное время даже письма находятся под контролем… С 1 мая на больших экранах (12+) Перед Днем Победы в кинотеатрах стартуют премьеры военных фильмов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фильм «В списках не значился» (2025) перенесет в 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, полный надежд на светлое будущее, прибывает в Брест. Однако его мечтам не суждено сбыться: с первыми артиллерийскими разрывами начинается война. Не успев вступить в должность, Коля оказывается в самом эпицентре событий, где ему предстоит проявить мужество в жестоких боях, продлившихся десять месяцев. Премьера «Пять сыновей Марии» (2025) 8 мая в кинотеатре «Знамя» (16+) В основе фильма — история женщины Марии, проводившей на фронт своих сыновей. Когда в 1945 году они единственные возвращаются живыми, деревня винит в этом не подвиг, а «ведьмин дар». Это не просто военная драма, а исповедь о цене чуда в мире, где выживание стало грехом. Фильм основан на реальных событиях. Где смотреть: «Киномакс» (ТРК «Родник», ТРК «Урал»)

«Синема парк» (ТРК «Горки»)

Nikaland (ТРК «Гагарин Парк»)

«Знамя» (ул. Кирова, 112)

«Импульс» (50-летия ВЛКСМ, 16)

«Мягкий кинотеатр» (ТРК «Фокус», ТРЦ «Алмаз») Стоимость билетов — от 200 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии празднования Дня Победы Челябинск погружается в атмосферу памяти и героизма, представляя серию кинопоказов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. URA.RU подготовило подборку бесплатных сеансов, а также информацию о кинотеатрах, где состоятся премьеры новых фильмов о войне. Показ фильма «Воздух» (2023 года), рассказывающего о самоотверженности и мужестве советских летчиц, которые в годы Великой Отечественной войны, несмотря на все трудности, доказывали свое мастерство в небе, состоится 9 мая в 15:00. (18+) На следующий день, 10 мая в 15:00, киноцентр приглашает на просмотр исторической драмы «Нюрнберг» (2023). Фильм перенесет зрителей в 1945 год, когда в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал. Молодой переводчик Игорь Волгин, прошедший войну, влюбляется в русскую девушку Лену. Их любовь станет символом надежды в трагические времена. (12+) Показ документального фильма «Освобождение Белоруссии» (1945) режиссера Игоря Гелейна о тяжелой борьбе за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков состоится 1 мая в 15:45. Кинокартина «Битва за Берлин» (1979) режиссера Александры Рыбаковой будет представлена 15 мая в 15:45. Сюжет расскажет о последних днях войны, о решающей битве за Берлин и о героизме советских солдат. Кинопоказы пройдут в аудитории университета №49. В рамках киноклуба «Кентавр» 10 апреля в 14:00 состоится показ фильма «Блиндаж» (2024), приуроченный 80-летию Великой Победы. Зрителей ждет захватывающая история о двух друзьях, которые во время раскопок обнаруживают блиндаж, переносящий их в 1941 год. После просмотра состоится обсуждение с ведущей Тамарой Либерман. Фильм «Почтарь» (2025) с Александром Петровым в главной роли и челябинской актрисой Ингой Оболдиной вышел в прокат 24 апреля. Зрителей ждет трогательная история о скромном почтальоне в тыловом городке, который берет на себя тяжелую миссию — защищать женщин от страшных известий с фронта. Но в военное время даже письма находятся под контролем… Фильм «В списках не значился» (2025) перенесет в 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, полный надежд на светлое будущее, прибывает в Брест. Однако его мечтам не суждено сбыться: с первыми артиллерийскими разрывами начинается война. Не успев вступить в должность, Коля оказывается в самом эпицентре событий, где ему предстоит проявить мужество в жестоких боях, продлившихся десять месяцев. В основе фильма — история женщины Марии, проводившей на фронт своих сыновей. Когда в 1945 году они единственные возвращаются живыми, деревня винит в этом не подвиг, а «ведьмин дар». Это не просто военная драма, а исповедь о цене чуда в мире, где выживание стало грехом. Фильм основан на реальных событиях. Стоимость билетов — от 200 рублей.