В городе-спутнике Челябинска Копейске опубликована программа празднования Дня Победы. Как следует из программы, в городе пройдет парад, шествие «Бессмертного полка», концерт хора Михаила Бублика и салют.
«На площади Трудовой Славы 8 мая состоится демонстрация техники времен Великой Отечественной войны. 9 мая на проспекте Победы пройдет шествие „Бессмертного полка“. На праздничном концерте „Весна Победы“ состоится выступление хора Михаила Бублика из Москвы. Завершится празднование салютом», — говорится в афише праздника.
Кроме того, в городе откроют бюст Герою Советского Союза Абраму Темнику. В городском музее пройдет день открытых дверей. А в копейском ФОКе состоится юбилейный 55-й всероссийский турнир по боксу памяти дважды Героя СССР Семена Хохрякова.
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