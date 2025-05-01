01 мая 2025

В Копейске в День Победы выступит хор Бублика и прогремит салют. Афиша

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Завершающим аккордом Дня Победы станет салют
Завершающим аккордом Дня Победы станет салют Фото:

В городе-спутнике Челябинска Копейске опубликована программа празднования Дня Победы. Как следует из программы, в городе пройдет парад, шествие «Бессмертного полка», концерт хора Михаила Бублика и салют.

«На площади Трудовой Славы 8 мая состоится демонстрация техники времен Великой Отечественной войны. 9 мая на проспекте Победы пройдет шествие „Бессмертного полка“. На праздничном концерте „Весна Победы“ состоится выступление хора Михаила Бублика из Москвы. Завершится празднование салютом», — говорится в афише праздника.

Кроме того, в городе откроют бюст Герою Советского Союза Абраму Темнику. В городском музее пройдет день открытых дверей. А в копейском ФОКе состоится юбилейный 55-й всероссийский турнир по боксу памяти дважды Героя СССР Семена Хохрякова.

Программа Дня Победы в Копейске
Программа Дня Победы в Копейске
Фото:
Программа мероприятий на 6-8 мая
Программа мероприятий на 6-8 мая
Фото:

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В городе-спутнике Челябинска Копейске опубликована программа празднования Дня Победы. Как следует из программы, в городе пройдет парад, шествие «Бессмертного полка», концерт хора Михаила Бублика и салют. «На площади Трудовой Славы 8 мая состоится демонстрация техники времен Великой Отечественной войны. 9 мая на проспекте Победы пройдет шествие „Бессмертного полка“. На праздничном концерте „Весна Победы“ состоится выступление хора Михаила Бублика из Москвы. Завершится празднование салютом», — говорится в афише праздника. Кроме того, в городе откроют бюст Герою Советского Союза Абраму Темнику. В городском музее пройдет день открытых дверей. А в копейском ФОКе состоится юбилейный 55-й всероссийский турнир по боксу памяти дважды Героя СССР Семена Хохрякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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