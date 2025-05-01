«От подводных глубин до танковых сражений»: как воевали предки челябинских чиновников. Фото, видео

Челябинские министры поделились с URA.RU историями о фронтовых судьбах родных

01 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Предки челябинских чиновников внесли огромный вклад в Победу над фашистской Германией Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В преддверии 80-летия Великой Победы министры, депутаты и руководители Челябинской области поделились с URA.RU семейными историями о родственниках, прошедших через горнило войны и тыла. Подводники, разведчики, труженики тыла, узники концлагерей — их мужество и самоотверженность, запечатленные в памяти поколений, оживают в рассказах, напоминая о неразрывной связи прошлого и настоящего, а также о подвиге, определившем судьбу страны. Сражался под водой ради мирного неба»: жена главы региона рассказала о боевом пути своего деда Ирина Текслер — супруга губернатора Челябинской области, заместитель председателя общественной палаты областного центра поделилась с URA.RU своей семейной историей. Ефим Матяш прошел войну от начала и до конца Фото: telegram-канал Ирины Текслер Ефим Матяш с 1941 года служил на подлодке «Л-22» Северного флота, совершил 12 боевых походов, потопил шесть кораблей противника и участвовал в первом параде Победы 1945 года. Он был отмечен наградами — орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью Ушакова и другими. «Я любила проводить время со своим дедом. Он много курил сигареты „Беломорканал“. От него все время пахло табаком, и он ужасно кашлял. Но мы всегда с братьями, с сестрами ждали, когда он продолжит свои рассказы», — отмечает супруга губернатора. «Он ушел из жизни, когда мне было 11 лет. Но память о нем всегда хранится в сердце», — заключила Текслер. «С первого дня»: история деда вице-губернатора Станислава Мошарова Михаил Андреев, дед первого заместителя губернатора Челябинской области, встретил войну в первые ее часы — 22 июня 1941 года. Он прошел путь от обороны Севастополя до штурма Берлина. Андреев участвовал в освобождении Крыма (Севастополь, Симферополь), включая ключевое сражение на озере Сиваш. Также освобождал Гданьск, Варшаву, Прагу. Во время боев был дважды ранен и даже контужен. Награжден семью орденами, включая медали за взятие Берлина и Праги. После войны дед Мошарова преподавал автомобилестроение в челябинском училище. «Он не любил вспоминать войну — даже уходил, когда включали военные фильмы», — отметил вице-губернатор. «Разведчик в 18 лет»: память о дедушке вице-губернатора Алексея Фартыгина Дед вице-губернатора Челябинской области Артемий Вологин был призван на фронт в ноябре 1942 года, когда ему едва исполнилось 18 лет. Тогда парня определили в разведку 230-го гаубично-артиллерийского дивизиона — он корректировал огонь. Артемий Вологин успел поучаствовать в войне с Японией Фото: личный архив Алексея Фартыгина Он освобождал города Богучар и Изюм, а также участвовал в боях под Чертково. Но в феврале 1943 года попал в плен под станцией Лозовая. До конца войны находился в нацистских концлагерях, постоянно перемещаясь по Европе. После Победы был отправлен на Дальний Восток воевать с Японией. После же до пенсии работал трактористом. «Он мало рассказывал о войне — для него это были слишком болезненные воспоминания. Но я успел пообщаться с ним и теперь передаю эту историю своим детям», — признается Фартыгин. «700 вылетов»: зампредседателя правительства региона Павлова поведала историю о подвигах своего деда Иван Черенков, дед Маргариты Павловой был мобилизован в 1941 году. Окончив летную школу, он служил в особом полку связи на Втором Украинском фронте. Его самолет курсировал между Тамбовом, Харьковом, Кишиневом и Бухарестом, доставляя приказы командования и корреспонденцию. «Только за 1944 год дед совершил почти 700 вылетов. В самые напряженные месяцы — по десять взлетов и посадок в день. Неоднократно приходилось летать над линией фронта. Его самолет подбили, но он выжил», — рассказала Павлова. За героизм Иван Черенков был награжден орденом Красной Звезды. «Работал за троих»: история министра общественной безопасности Александра Гриба В 1941 году Николай Ходин, дед Александра Гриба, 28-летним парнем приехал в Сим с эвакуированным московским авиазаводом. Встал к станку, работал токарем по 14 часов в сутки. «Не понимаю, откуда силы брались», — вспоминает рассказы деда Гриб. Силы брались из простого: два его брата воевали на фронте, и Николай Ходин дал слово «трудиться за троих». Он стал тысячником, внедрял рационализаторские идеи. В 1943 году получил медаль «За трудовую доблесть». «Мы просто делали то, что должны», — говорил он о войне. Письма, фотографии и вырезки из газет до сих пор хранит его старшая дочь — мама Александра Гриба. «17-летний доброволец»: история министра здравоохранения Татьяны Колчинской Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская рассказала о своем родственнике — Фриде Брандисове. Он в 1942 году в 17 лет добровольцем ушел на фронт. «Служил в разведке на подводной лодке, прошел весь тяжелейший путь до Победы, был награжден несколькими орденами и медалями», — отметила Колчинская. Министр также подчеркнула, что ее семья бережно хранит память о герое и в этом году будет участвовать в акции «Бессмертный полк». Министр культуры Алексей Бетехтин о деде-фронтовике Алексей Бетехтин, министр культуры области, бережно хранит военный билет своего деда — Дмитрия Пеганова. В 1942 году он был призван на фронт, воевал стрелком в 252-й стрелковой дивизии. «Войну он закончил в Германии в 1945-м, но служил до 1946 года, тогда и был демобилизован. Я очень берегу этот военный билет, как и память о своем деде», — рассказал Бетехтин. «Выжил чудом»: воспоминания председателя избиркома Евгения Голицына Степан Голицын, дед председателя избиркома Челябинской области, в 1941-м году ушел на фронт. Воевал под Москвой в составе истребителей танков. Бои под Малоярославцем: бутылки с зажигательной смесью и минометные обстрелы… Степан Голицын на войне был тяжело ранен Фото: сайт pomni.is74.ru Во время одного из боев осколок от мины тяжело травмировал бойца Голицына. После госпиталей вернулся домой, работал механизатором в колхозе. В 1951 году получил Орден Трудового Красного Знамени — уже за мирные подвиги.

«Две звезды за отвагу»: министр спорта — о боевом пути прадеда Владимир Иванов, министр спорта Челябинской области, поделился историей своего прадеда — Ивана Немцова, дошедшего до Берлина. За подвиги Немцова наградили двумя орденами Красной Звезды, медалями «За Отвагу» и «За победу над Германией». «Мы всей семьей гордимся его подвигом и благодарны за мирное небо», — отметил Иванов. «От Бреста до Берлина: боевой путь деда министра молодежи Юрия Болдырева Петр Болдырев встретил войну, уже находясь на срочной службе. Войну прошел в рядах «СМЕРШ», действуя на Белорусском фронте и участвуя в спецоперациях на освобожденных территориях Европы. «Он редко рассказывал о войне, как и многие фронтовики. Но одно из самых ярчайших воспоминаний — это просмотр юбилейных медалей и знака „За отвагу“, которые были у дедушки. И, конечно же, 9 мая и те парады Победы, которые мы провели вместе», — вспоминает Юрий Болдырев. «Жизнь в землянке»: история министра цифрового развития Игоря Фетисова Когда Брянск оккупировали немцы 6 октября 1941 года, маме Игоря Фетисова было всего четыре с половиной года. Вместе с бабушкой и четырьмя детьми они два года прожили в землянке — их дом заняли фашисты. Каждое утро дети видели, какие дома были взорваны. В августе 1943 года, когда оккупанты начали массовый угон населения в Германию, семье удалось сбежать в лес, где они скрывались целый месяц до освобождения города. После войны мама Фетисова смогла получить образование, окончив Томский инженерно-строительный институт. Она посвятила жизнь проектированию заводов тяжелого машиностроения по всему Советскому Союзу. «Познакомились в эвакуации»: рассказ вице-мэра Дмитрия Агеева Борис Жаринов встретил на Челябинском тракторном заводе свою любовь Фото: личный архив Дмитрия Агеева Дед вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрия Агеева Борис Жаринов был эвакуирован из блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) вместе с тракторным заводом. В тылу он встретил будущую жену — Лидию. «Бабушка не любила вспоминать те годы. Слишком тяжело было», — признается Агеев. Сам он деда почти не помнит — тот умер, когда вице-мэру было три года. Известно лишь, что мужчина работал инженером на ЧТЗ, а бабушка была инженером механического цеха, но о своей работе никогда не рассказывала. Именно в Челябинске родилась мама Агеева, здесь же она познакомилась с его отцом — курсантом Штурманской академии. «Ад концлагеря»: семейная реликвия депутата Евгения Ботова В семье депутата Челябинской городской думы Евгения Ботова хранится уникальный документ — дневник его двоюродного деда Григория Баландина. Во время войны он прошел несколько концлагерей — от Смоленска до Вены. До войны Баландин работал в подсобном хозяйстве Красноармейского района. В 1942 году его призвали в армию и направили в роту обеспечения. «Когда нашу часть окружили, у бойцов роты отобрали оружие — передали на передовую», — записал Баландин. Безоружными их было легко взять в плен, подчеркнул депутат. Григорий Баландин записывал в дневнике важные события своей жизни Александра Пруссакова © URA.RU В конце войны он оказался в лагере под Веной, где и был освобожден 8 мая 1945 года. В записях Баландин отмечал, что самыми жестокими конвоирами были немцы и финны. А чехи и французы иногда подкармливали, но за это их быстро убирали. Смертность в лагере была чудовищной. По воспоминаниям дедушки — около 14 тысяч человек в месяц… «После ужина выгоняли на плац, клали на скамью и били резиновыми дубинками. После 50 ударов многие умирали», — писал Баландин. После освобождения Баландин прошел проверку в советском фильтрационном лагере. Хотя его не признали предателем, в родном колхозе встречали настороженно. «Он всегда стоял за правду, боролся с ворами, но так и не смог прижиться на руководящих должностях — не простили плена», — заключил Евгений Ботов. В 1987 году Григорий Баландин скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии 80-летия Великой Победы министры, депутаты и руководители Челябинской области поделились с URA.RU семейными историями о родственниках, прошедших через горнило войны и тыла. Подводники, разведчики, труженики тыла, узники концлагерей — их мужество и самоотверженность, запечатленные в памяти поколений, оживают в рассказах, напоминая о неразрывной связи прошлого и настоящего, а также о подвиге, определившем судьбу страны. Ирина Текслер — супруга губернатора Челябинской области, заместитель председателя общественной палаты областного центра поделилась с URA.RU своей семейной историей. Ефим Матяш с 1941 года служил на подлодке «Л-22» Северного флота, совершил 12 боевых походов, потопил шесть кораблей противника и участвовал в первом параде Победы 1945 года. Он был отмечен наградами — орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью Ушакова и другими. «Я любила проводить время со своим дедом. Он много курил сигареты „Беломорканал“. От него все время пахло табаком, и он ужасно кашлял. Но мы всегда с братьями, с сестрами ждали, когда он продолжит свои рассказы», — отмечает супруга губернатора. «Он ушел из жизни, когда мне было 11 лет. Но память о нем всегда хранится в сердце», — заключила Текслер. Михаил Андреев, дед первого заместителя губернатора Челябинской области, встретил войну в первые ее часы — 22 июня 1941 года. Он прошел путь от обороны Севастополя до штурма Берлина. Андреев участвовал в освобождении Крыма (Севастополь, Симферополь), включая ключевое сражение на озере Сиваш. Также освобождал Гданьск, Варшаву, Прагу. Во время боев был дважды ранен и даже контужен. Награжден семью орденами, включая медали за взятие Берлина и Праги. После войны дед Мошарова преподавал автомобилестроение в челябинском училище. «Он не любил вспоминать войну — даже уходил, когда включали военные фильмы», — отметил вице-губернатор. Дед вице-губернатора Челябинской области Артемий Вологин был призван на фронт в ноябре 1942 года, когда ему едва исполнилось 18 лет. Тогда парня определили в разведку 230-го гаубично-артиллерийского дивизиона — он корректировал огонь. Он освобождал города Богучар и Изюм, а также участвовал в боях под Чертково. Но в феврале 1943 года попал в плен под станцией Лозовая. До конца войны находился в нацистских концлагерях, постоянно перемещаясь по Европе. После Победы был отправлен на Дальний Восток воевать с Японией. После же до пенсии работал трактористом. «Он мало рассказывал о войне — для него это были слишком болезненные воспоминания. Но я успел пообщаться с ним и теперь передаю эту историю своим детям», — признается Фартыгин. Иван Черенков, дед Маргариты Павловой был мобилизован в 1941 году. Окончив летную школу, он служил в особом полку связи на Втором Украинском фронте. Его самолет курсировал между Тамбовом, Харьковом, Кишиневом и Бухарестом, доставляя приказы командования и корреспонденцию. «Только за 1944 год дед совершил почти 700 вылетов. В самые напряженные месяцы — по десять взлетов и посадок в день. Неоднократно приходилось летать над линией фронта. Его самолет подбили, но он выжил», — рассказала Павлова. За героизм Иван Черенков был награжден орденом Красной Звезды. В 1941 году Николай Ходин, дед Александра Гриба, 28-летним парнем приехал в Сим с эвакуированным московским авиазаводом. Встал к станку, работал токарем по 14 часов в сутки. «Не понимаю, откуда силы брались», — вспоминает рассказы деда Гриб. Силы брались из простого: два его брата воевали на фронте, и Николай Ходин дал слово «трудиться за троих». Он стал тысячником, внедрял рационализаторские идеи. В 1943 году получил медаль «За трудовую доблесть». «Мы просто делали то, что должны», — говорил он о войне. Письма, фотографии и вырезки из газет до сих пор хранит его старшая дочь — мама Александра Гриба. Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская рассказала о своем родственнике — Фриде Брандисове. Он в 1942 году в 17 лет добровольцем ушел на фронт. «Служил в разведке на подводной лодке, прошел весь тяжелейший путь до Победы, был награжден несколькими орденами и медалями», — отметила Колчинская. Министр также подчеркнула, что ее семья бережно хранит память о герое и в этом году будет участвовать в акции «Бессмертный полк». Алексей Бетехтин, министр культуры области, бережно хранит военный билет своего деда — Дмитрия Пеганова. В 1942 году он был призван на фронт, воевал стрелком в 252-й стрелковой дивизии. «Войну он закончил в Германии в 1945-м, но служил до 1946 года, тогда и был демобилизован. Я очень берегу этот военный билет, как и память о своем деде», — рассказал Бетехтин. Степан Голицын, дед председателя избиркома Челябинской области, в 1941-м году ушел на фронт. Воевал под Москвой в составе истребителей танков. Во время одного из боев осколок от мины тяжело травмировал бойца Голицына. После госпиталей вернулся домой, работал механизатором в колхозе. В 1951 году получил Орден Трудового Красного Знамени — уже за мирные подвиги. Владимир Иванов, министр спорта Челябинской области, поделился историей своего прадеда — Ивана Немцова, дошедшего до Берлина. За подвиги Немцова наградили двумя орденами Красной Звезды, медалями «За Отвагу» и «За победу над Германией». «Мы всей семьей гордимся его подвигом и благодарны за мирное небо», — отметил Иванов. Петр Болдырев встретил войну, уже находясь на срочной службе. Войну прошел в рядах «СМЕРШ», действуя на Белорусском фронте и участвуя в спецоперациях на освобожденных территориях Европы. «Он редко рассказывал о войне, как и многие фронтовики. Но одно из самых ярчайших воспоминаний — это просмотр юбилейных медалей и знака „За отвагу“, которые были у дедушки. И, конечно же, 9 мая и те парады Победы, которые мы провели вместе», — вспоминает Юрий Болдырев. Когда Брянск оккупировали немцы 6 октября 1941 года, маме Игоря Фетисова было всего четыре с половиной года. Вместе с бабушкой и четырьмя детьми они два года прожили в землянке — их дом заняли фашисты. Каждое утро дети видели, какие дома были взорваны. В августе 1943 года, когда оккупанты начали массовый угон населения в Германию, семье удалось сбежать в лес, где они скрывались целый месяц до освобождения города. После войны мама Фетисова смогла получить образование, окончив Томский инженерно-строительный институт. Она посвятила жизнь проектированию заводов тяжелого машиностроения по всему Советскому Союзу. Дед вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрия Агеева Борис Жаринов был эвакуирован из блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) вместе с тракторным заводом. В тылу он встретил будущую жену — Лидию. «Бабушка не любила вспоминать те годы. Слишком тяжело было», — признается Агеев. Сам он деда почти не помнит — тот умер, когда вице-мэру было три года. Известно лишь, что мужчина работал инженером на ЧТЗ, а бабушка была инженером механического цеха, но о своей работе никогда не рассказывала. Именно в Челябинске родилась мама Агеева, здесь же она познакомилась с его отцом — курсантом Штурманской академии. В семье депутата Челябинской городской думы Евгения Ботова хранится уникальный документ — дневник его двоюродного деда Григория Баландина. Во время войны он прошел несколько концлагерей — от Смоленска до Вены. До войны Баландин работал в подсобном хозяйстве Красноармейского района. В 1942 году его призвали в армию и направили в роту обеспечения. «Когда нашу часть окружили, у бойцов роты отобрали оружие — передали на передовую», — записал Баландин. Безоружными их было легко взять в плен, подчеркнул депутат. В конце войны он оказался в лагере под Веной, где и был освобожден 8 мая 1945 года. В записях Баландин отмечал, что самыми жестокими конвоирами были немцы и финны. А чехи и французы иногда подкармливали, но за это их быстро убирали. Смертность в лагере была чудовищной. По воспоминаниям дедушки — около 14 тысяч человек в месяц… «После ужина выгоняли на плац, клали на скамью и били резиновыми дубинками. После 50 ударов многие умирали», — писал Баландин. После освобождения Баландин прошел проверку в советском фильтрационном лагере. Хотя его не признали предателем, в родном колхозе встречали настороженно. «Он всегда стоял за правду, боролся с ворами, но так и не смог прижиться на руководящих должностях — не простили плена», — заключил Евгений Ботов. В 1987 году Григорий Баландин скончался.