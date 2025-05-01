01 мая 2025

В Челябинске 7-летний ребенок за рулем иномарки устроил ДТП на парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок повредил как минимум одну машину на парковке
Ребенок повредил как минимум одну машину на парковке Фото:

В Челябинске 7-летний мальчик на парковке около дома по Университетской Набережной, 105 за рулем иномарки врезался в забор и задел чужую машину. Об этом сообщили очевидцы. Инцидент попал на камеры домофона.

«Отец мальчика ненадолго отлучился в магазин, а ребенок в это время перебрался на водительское сиденье. Сначала мальчик проехал вперед, задев ограждение, потом поехал задним ходом и врезался в припаркованную серую Honda Civic», — рассказали очевидцы, пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Далее машина вернулась на середину парковки, из нее вышел ребенок лет семи, чтобы посмотреть повреждения. Минут через десять вернулся отец, посадил ребенка в машину, и они уехали. В полиции сказали, что обращения по этому поводу не поступало.

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В Челябинске 7-летний мальчик на парковке около дома по Университетской Набережной, 105 за рулем иномарки врезался в забор и задел чужую машину. Об этом сообщили очевидцы. Инцидент попал на камеры домофона. «Отец мальчика ненадолго отлучился в магазин, а ребенок в это время перебрался на водительское сиденье. Сначала мальчик проехал вперед, задев ограждение, потом поехал задним ходом и врезался в припаркованную серую Honda Civic», — рассказали очевидцы, пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Далее машина вернулась на середину парковки, из нее вышел ребенок лет семи, чтобы посмотреть повреждения. Минут через десять вернулся отец, посадил ребенка в машину, и они уехали. В полиции сказали, что обращения по этому поводу не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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