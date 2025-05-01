01 мая 2025

Спрос на перегон автомобилей вырос в Челябинске на 22%

© Служба новостей «URA.RU»
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Весной авторынок традиционно оживает
Весной авторынок традиционно оживает Фото:

Жители Челябинска стали чаще интересоваться покупкой автомобилей с пробегом из-за границы и услугами по их перегону. Спрос на услуги международной доставки автомобилей среди челябинцев вырос в марте на 22% по сравнению с февралем, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». 

«Услуга по перегону транспортных средств из-за границы в Челябинске в марте стала популярнее на 22% в сравнении с февралем. В начале весны на фоне укрепления курса рубля цены на автомобили с пробегом из-за рубежа под заказ начали снижаться — это и вызвало рост спроса», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. 

Весной пользователи стали на 6% чаще интересоваться автомобилями с пробегом. Наиболее заметный рост спроса показали такие марки, как Hyundai (+18,5%), Kia (+18,4%) и LADA (+4%). Эксперты также указали на увеличение востребованности услуг автоконсультантов: за месяц спрос на диагностику автомобилей перед покупкой увеличился на 50%, а услуги по определению рыночной стоимости — на 7%.

В первом квартале 2025 года в Челябинской области самым продаваемым автомобилем с пробегом стала LADA. Машина данной марки заняли наибольшую долю в предложении у дилеров — 17%. 

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Жители Челябинска стали чаще интересоваться покупкой автомобилей с пробегом из-за границы и услугами по их перегону. Спрос на услуги международной доставки автомобилей среди челябинцев вырос в марте на 22% по сравнению с февралем, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».  «Услуга по перегону транспортных средств из-за границы в Челябинске в марте стала популярнее на 22% в сравнении с февралем. В начале весны на фоне укрепления курса рубля цены на автомобили с пробегом из-за рубежа под заказ начали снижаться — это и вызвало рост спроса», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.  Весной пользователи стали на 6% чаще интересоваться автомобилями с пробегом. Наиболее заметный рост спроса показали такие марки, как Hyundai (+18,5%), Kia (+18,4%) и LADA (+4%). Эксперты также указали на увеличение востребованности услуг автоконсультантов: за месяц спрос на диагностику автомобилей перед покупкой увеличился на 50%, а услуги по определению рыночной стоимости — на 7%. В первом квартале 2025 года в Челябинской области самым продаваемым автомобилем с пробегом стала LADA. Машина данной марки заняли наибольшую долю в предложении у дилеров — 17%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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