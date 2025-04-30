Журналисты URA.RU раскрыли секрет удачных майских праздников в Челябинске: идеи, советы и лучшие локации

В Челябинске начинаются майские праздники

30 апреля 2025 в 23:00 Размер текста - 17 +

Майские праздники — самое время, чтобы наконец-то вырваться из рутины Фото: URA.RU © URA.RU Впереди долгожданные майские праздники и выходные, когда наконец-то можно выдохнуть, вырваться из рутины и провести время с семьей и друзьями. Советами и идеями, чем заняться в выходные и как провести их с пользой, поделились журналисты челябинской редакции URA.RU. Выбраться на велопрогулку Алена Золотова, заместитель руководителя отдела развития по Челябинской и Курганской области агентства URA.RU Алена делится с читателями своим любимым веломаршрутом Фото: URA.RU © URA.RU В праздничные выходные дни обязательно нужной найти время на велопрогулку. И я вам расскажу о своем самом любимом веломаршруте по Челябинску в мае. Стартую от дома по улице Чичерина, далее поворачиваю на Университетскую Набережную и еду в сторону городского общественного пляжа. По Университетской Набережной отличная ровная дорога, и нет огромного количества людей. Проезжаю общественный пляж мимо и поворачиваю к Изумрудному карьеру в парке Гагарина. В лесу около карьера можно натянуть гамак среди деревьев и насладиться пением птиц. Там самые красивые закаты весной и летом. Гамак легко помещается в рюкзак, с собой можно взять вкусняшки и ноутбук. И отличный вечер обеспечен. Посетить горячие бассейны Людмила Баннова, собственный корреспондент Челябинской редакции URA.RU Майские праздники — самое время для посещения термальных источников с детьми. Погода уже теплая, а туристов уже в разы меньше — все на дачах. Большинство детей, и мои сыновья — не исключение, очень любят воду и готовы плескаться в ней часами. Плавание в термальных источниках уменьшает нервное напряжение, улучшает сон и, конечно, поднимает настроение. На курортах Еткульского района мы уже были, настало время посетить челябинские термы, чтобы решить, где бани лучше, какой бассейн самый комфортный и куда мы вернемся еще не раз, а где нам не понравится настолько, что больше туда вряд ли поедем. Принять участие в забеге Толя напоминает, что бег улучшает настроение и здоровье Фото: URA.RU © URA.RU Анатолий Мармышев, сменный редактор URA.RU На праздниках нужно поучаствовать в легкоатлетической эстафете в Челябинске. Или просто начать бегать не с понедельника, а с 1 мая, чтобы за праздники напитаться спортивным драйвом и адреналином. Сам я занимаюсь бегом и участвую в марафонах уже шесть лет. И всегда занимаю призовые места в своей возрастной категории. Полюбил бег в возрасте далеко за 30, когда понял, что нужно что-то делать с сидячим образом жизни. Когда ты встаешь на старт вместе с людьми разных возрастов, понимаешь, насколько мы все разные — от вашего социального положения до ваших жизненных установок. Но при этом чувствуешь общее единение с разными людьми, которые преодолевают себя и свою лень, чтобы получить волну позитива. И не забывайте, что кровообращение, которое мы подталкиваем, когда бежим, заставляет наше сердце и мозг работать лучше. Посмотреть фильм о Второй мировой войне Илья Изотов, заместитель главного редактора Челябинской редакции URA.RU В праздничные дни нужно посмотреть хотя бы один фильм о Второй мировой войне. Одна из лучших постсоветских постановок о Великой Отечественной, по моему мнению, фильм «В августе 44-го». Это кино рассказывает о работе контрразведки СМЕРШ на только что освобожденной от фашистов территории. И хоть в этом кино нет сцен масштабных сражений, настроение и нерв последнего года войны переданы очень тонко и точно. Плюс отличная игра любимых многими актеров — Евгения Миронова, Владислава Галкина, Александра Балуева. Фильм покажут по телевизору 9 мая. Навестить тех, кто был свидетелем Второй мировой войны Мария Чернышова, собственный корреспондент Челябинской редакции URA.RU Маша считает, что в юбилейный 80-й год Победы нельзя пропустить «Бессмертный полк» Фото: Размик Закарян © URA.RU В этом году обязательно нужно посетить парад Победы и принять участие в акции «Бессмертный полк», которая не проводилась в Челябинской области в последние несколько лет в очном формате. Обязательно нужно навестить пожилых родственников, которые еще помнят события тех страшных четырех лет. Вообще считаю, что майские праздники, как и новогодние, нужно проводить в кругу семьи. Поэтому для своих детей придумала целый тур с условным названием «Погружение в историю». После Парада Победы, который мы посмотрим в моем родном закрытом городе Трехгорный, обязательно поучаствуем в акции «Бессмертный полк». А дальше поедем в небольшую деревню Меседа, где находится могила деда-фронтовика. Если я не расскажу своим детям историю нашей семьи, то не расскажет никто. А после обязательно заедем в гости к старшему папиному брату, которому было четыре года, когда началась война. Он помнит, как дедушка ушел на фронт и как вернулся, как бабушка одна с детьми жила без него все эти четыре года и как семья жила уже после окончания войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впереди долгожданные майские праздники и выходные, когда наконец-то можно выдохнуть, вырваться из рутины и провести время с семьей и друзьями. Советами и идеями, чем заняться в выходные и как провести их с пользой, поделились журналисты челябинской редакции URA.RU. Алена Золотова, заместитель руководителя отдела развития по Челябинской и Курганской области агентства URA.RU В праздничные выходные дни обязательно нужной найти время на велопрогулку. И я вам расскажу о своем самом любимом веломаршруте по Челябинску в мае. Стартую от дома по улице Чичерина, далее поворачиваю на Университетскую Набережную и еду в сторону городского общественного пляжа. По Университетской Набережной отличная ровная дорога, и нет огромного количества людей. Проезжаю общественный пляж мимо и поворачиваю к Изумрудному карьеру в парке Гагарина. В лесу около карьера можно натянуть гамак среди деревьев и насладиться пением птиц. Там самые красивые закаты весной и летом. Гамак легко помещается в рюкзак, с собой можно взять вкусняшки и ноутбук. И отличный вечер обеспечен. Людмила Баннова, собственный корреспондент Челябинской редакции URA.RU Майские праздники — самое время для посещения термальных источников с детьми. Погода уже теплая, а туристов уже в разы меньше — все на дачах. Большинство детей, и мои сыновья — не исключение, очень любят воду и готовы плескаться в ней часами. Плавание в термальных источниках уменьшает нервное напряжение, улучшает сон и, конечно, поднимает настроение. На курортах Еткульского района мы уже были, настало время посетить челябинские термы, чтобы решить, где бани лучше, какой бассейн самый комфортный и куда мы вернемся еще не раз, а где нам не понравится настолько, что больше туда вряд ли поедем. Анатолий Мармышев, сменный редактор URA.RU На праздниках нужно поучаствовать в легкоатлетической эстафете в Челябинске. Или просто начать бегать не с понедельника, а с 1 мая, чтобы за праздники напитаться спортивным драйвом и адреналином. Сам я занимаюсь бегом и участвую в марафонах уже шесть лет. И всегда занимаю призовые места в своей возрастной категории. Полюбил бег в возрасте далеко за 30, когда понял, что нужно что-то делать с сидячим образом жизни. Когда ты встаешь на старт вместе с людьми разных возрастов, понимаешь, насколько мы все разные — от вашего социального положения до ваших жизненных установок. Но при этом чувствуешь общее единение с разными людьми, которые преодолевают себя и свою лень, чтобы получить волну позитива. И не забывайте, что кровообращение, которое мы подталкиваем, когда бежим, заставляет наше сердце и мозг работать лучше. Илья Изотов, заместитель главного редактора Челябинской редакции URA.RU В праздничные дни нужно посмотреть хотя бы один фильм о Второй мировой войне. Одна из лучших постсоветских постановок о Великой Отечественной, по моему мнению, фильм «В августе 44-го». Это кино рассказывает о работе контрразведки СМЕРШ на только что освобожденной от фашистов территории. И хоть в этом кино нет сцен масштабных сражений, настроение и нерв последнего года войны переданы очень тонко и точно. Плюс отличная игра любимых многими актеров — Евгения Миронова, Владислава Галкина, Александра Балуева. Фильм покажут по телевизору 9 мая. Мария Чернышова, собственный корреспондент Челябинской редакции URA.RU В этом году обязательно нужно посетить парад Победы и принять участие в акции «Бессмертный полк», которая не проводилась в Челябинской области в последние несколько лет в очном формате. Обязательно нужно навестить пожилых родственников, которые еще помнят события тех страшных четырех лет. Вообще считаю, что майские праздники, как и новогодние, нужно проводить в кругу семьи. Поэтому для своих детей придумала целый тур с условным названием «Погружение в историю». После Парада Победы, который мы посмотрим в моем родном закрытом городе Трехгорный, обязательно поучаствуем в акции «Бессмертный полк». А дальше поедем в небольшую деревню Меседа, где находится могила деда-фронтовика. Если я не расскажу своим детям историю нашей семьи, то не расскажет никто. А после обязательно заедем в гости к старшему папиному брату, которому было четыре года, когда началась война. Он помнит, как дедушка ушел на фронт и как вернулся, как бабушка одна с детьми жила без него все эти четыре года и как семья жила уже после окончания войны.