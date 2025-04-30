Организаторы «Героев Южного Урала» рассказали об обучении челябинских бойцов СВО

Обучение участников региональной программы «Герои Южного Урала», которая является аналогом федеральной программы «Время героев», пройдет в несколько этапов и закончится летом 2026 года. Все участники пройдут строгий отбор и будут сдавать экзамены по каждому блоку, рассказал вице-губернатор региона Роман Воллерт, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня состоялось первое организационное заседание общественного совета кадрового проекта, инициированного губернатором Челябинской области, все отборочные испытания на сегодняшний день закончены. В финал прошло 545 человек, исходя из набранных баллов принято 150 участников. Отдельно, вне квоты будем работать с женщинами-участницами СВО», — отметил Воллерт.
Решение о старте региональной программы было принято ещё до нового года, но началась она с 19 февраля. К этому моменту проведена большая техническая работа по приему заявок и регистрации участников, проверке соответствия требованиям конкурса и тестированию. Проект стартует 1 июля и завершится 16 июня 2026 года.
«Мы будем доводить до участников информацию о тех возможностях, которые на сегодняшний день государство и регион могут предоставить ветеранам СВО. Это возможность получать дополнительное образование, в том числе высшего образования на льготных условиях, возможность принимать участие в жизни региона, в том числе занимая посты, должности на муниципальной службе, на предприятиях и в общественных организациях и многое другое», — добавил Воллерт.
В проекте предусмотрено обучение по модулям с промежуточными тестированиями, при этом лекции занимают около 30% времени, остальной цикл наполнят интерактивными формами, мастерскими, командообразованием и так далее. Кроме того, с каждым участником будут работать наставники, для него составят индивидуальный план личностно-профессионального роста в зависимости от уровня компетенций и отрасли, в которой он будет развиваться. Программа предусматривает активную работу каждого участника, и если он выбывает по каким-либо причинам, на это место приходит следующий человек из резерва.
В Челябинской области действует региональный аналог федеральной программы — «Герои Южного Урала». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года. Заявки на участие в проекте подали более тысячи челябинских бойцов спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!