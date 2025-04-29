В Челябинской области сплавы по рекам подорожали на 50%

В Челябинской области туры со сплавами по рекам в 2025 году подорожали до 50%. Как URA.RU сообщили организаторы сплавов, в сравнении с 2024 годом они рассчитывают на увеличение турпотока. Некоторые основания для этого имеются.
«По сравнению с 2024 годом рост стоимости туров составил 50%. Поднять цену пришлось, поскольку все подорожало: топливо, аренда автобусов, питание», — сообщил URA.RU руководитель гостевого двора «Лунная река» Алексей Чазов.
Компания работает в поселке Межевой (Саткинский район). В предстоящем сезоне туристов компания будет заселять в глэмпинги вместо палаток. В остальном условия те же, что и прежде: маршрут на 38 км из Межевого в группах до 60 человек. Ни о чем заботиться не придется: в стоимость входит питание в кафе по пути следования, сплав на катамаранах с рафтами и работа профессиональных инструкторов. Заказы на лето уже поступают, чего в прошлом мае не было. У челябинского туроператора «А2 тур» сезон начнется 1 мая.
«Средняя цена плава по Аю составит в сезон: за двухдневный тур — 7,75 тысячи рублей с трансфером из Челябинска и обратно. За три дня надо отдать 9,8 тысячи. Наша основная специализация — проведение корпоративных выездов», — заметил URA.RU директор компании Андрей Шалашов.
В график компания поставила сплавы по Аю, Юрюзани и реке Белая. Бронирования начались в апреле, что является более ранним сроком, чем обычно. Предприятия стали обращаться и того раньше — в марте. В предстоящем сезоне, отметил собеседник URA.RU, начнет работать визит-центр в Межевом. Сотрудники будут консультировать туристов о достопримечательностях местности и давать напрокат инвентарь. Использовать его можно будет до Порогов и ниже по течению — до поселков Киги и Таштамак.
Шалашов отметил, что организаторы туров рассчитывают на более успешный сезон. Летом 2024 года до 40% туров пришлось отменить в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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