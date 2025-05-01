01 мая 2025

За незаконную рыбалку задержали мужчину в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В период нереста на рыбную ловлю действуют ограничения
В период нереста на рыбную ловлю действуют ограничения Фото:

В городе Сим Ашинского района экипаж полка ДПС Госавтоинспекции по Челябинской области предотвратил незаконную рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Полицейские с поличным задержали местного жителя 1956 года рождения. Он занимался незаконной рыбалкой в период нереста и осуществлял незаконный вылов рыбы с помощью лесковых сетей», — сообщили в пресс-службе управления ГАИ. Мужчина был доставлен в городское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и принятия мер.

В действиях рыбака усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира). Ему грозит штраф с конфискацией орудий вылова рыбы.

В период нереста можно рыбачить одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более двух штук у одного рыбака. Этот период длится с 25 апреля по 5 июня.

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В городе Сим Ашинского района экипаж полка ДПС Госавтоинспекции по Челябинской области предотвратил незаконную рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Полицейские с поличным задержали местного жителя 1956 года рождения. Он занимался незаконной рыбалкой в период нереста и осуществлял незаконный вылов рыбы с помощью лесковых сетей», — сообщили в пресс-службе управления ГАИ. Мужчина был доставлен в городское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и принятия мер. В действиях рыбака усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира). Ему грозит штраф с конфискацией орудий вылова рыбы. В период нереста можно рыбачить одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более двух штук у одного рыбака. Этот период длится с 25 апреля по 5 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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