За незаконную рыбалку задержали мужчину в Челябинской области

В городе Сим Ашинского района экипаж полка ДПС Госавтоинспекции по Челябинской области предотвратил незаконную рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Полицейские с поличным задержали местного жителя 1956 года рождения. Он занимался незаконной рыбалкой в период нереста и осуществлял незаконный вылов рыбы с помощью лесковых сетей», — сообщили в пресс-службе управления ГАИ. Мужчина был доставлен в городское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и принятия мер.
В действиях рыбака усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира). Ему грозит штраф с конфискацией орудий вылова рыбы.
В период нереста можно рыбачить одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более двух штук у одного рыбака. Этот период длится с 25 апреля по 5 июня.
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