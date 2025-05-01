Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил вспомнить тружеников легендарной Магнитки и опубликовал патриотическое видео, посвященное вкладу города в Победу. Видео размещено в telegram-канале Текслера.
«Давайте сегодня вспомним тружеников легендарной Магнитки. Город внес огромный вклад в Победу. Буквально через месяц после начала войны на Магнитогорском металлургическом комбинате была выпущена первая броневая сталь», — сообщил Текслер в описании к видео.
В годы Второй мировой войны в Магнитогорск было эвакуировано свыше 30 предприятий. «Магнитка победила Рур» — признали после войны. Выражение означает, что ММК в годы Великой Отечественной войны превзошел Рурский район, который считался промышленным сердцем Германии. Признание сделал в своей книге командующий немецкой танковой армией генерал Хайнц Гудериан.
В начале 1941 года Магнитогорск был крупным промышленным центром. Но с начала войны предприятию пришлось в срочном порядке осваивать выпуск новых сортов металла для броневой стали. В годы войны из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд. Об этом и многом другом говорится в опубликованном видео.
Магнитогорск в числе первых городов России получил звание «Города трудовой доблести» по указу президента РФ Владимира Путина. Почетное звание было присвоено одновременно с Челябинском — 2 июля 2020 года. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
В феврале 1944-го по поручению главы СС Генриха Гиммлера в Нижнем Тагиле и Магнитогорске должны были быть уничтожены оборонные заводы. Знаменитая Магнитка, снабжавшая сталью страну, обеспечивала наступательный успех Красной Армии. Ключевые объекты нужно было уничтожить. Группа диверсантов высадилась на Урале, но что-то пошло не так, и им пришлось выживать, пожирая друг друга.
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